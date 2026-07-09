HR Path ouvre un nouveau cycle de développement avec une opération menée par Ardian sur la base d’une valorisation proche d’un milliard de dollars. Déjà présent au capital du groupe, l’investisseur prolonge son accompagnement via la mise en place d’un fonds de continuation, une transaction qui a attiré plus de 30 investisseurs internationaux, emmenés par Eurazeo. Les fondateurs, associés et salariés conserveront la majorité du capital à l’issue de l’opération.

La transaction s’accompagne également de nouveaux moyens financiers, avec une dette senior de 340 millions d’euros et une ligne de crédit renouvelable d’environ 70 millions d’euros. Elle intervient deux ans après une levée de 500 millions d’euros destinée à financer l’expansion internationale et la croissance externe du spécialiste français du conseil et des services RH.

Créé en 2001 par François Boulet et Cyril Courtin (photo), HR Path revendique 360 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025, 2.600 collaborateurs dans 30 pays et l’accompagnement de près de 20 millions de salariés. Le groupe est positionné sur trois activités : le conseil RH, l’implémentation de solutions SIRH et l’externalisation de processus RH.

Depuis l’entrée d’Ardian à son capital, HR Path indique avoir accru son activité de près de 70% et réalisé 22 acquisitions, portant à 57 le nombre total d’opérations de croissance externe menées depuis sa création. Les nouveaux financements doivent lui permettre de poursuivre cette stratégie, notamment aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, dans les pays nordiques, en Australie et au Moyen-Orient.

HR Path vise désormais 800 millions d’euros de chiffre d’affaires à horizon trois ans, 5.000 collaborateurs et une présence dans 40 pays. Le groupe entend également renforcer ses positions auprès des grands éditeurs de solutions RH, parmi lesquels SAP, Oracle, Workday, Dayforce et UKG, tout en développant son activité d’externalisation.

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