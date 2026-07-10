Veeam nomme Michelle Graff vice-présidente principale chargée des partenaires mondiaux et du réseau de distribution. Elle prend la tête d’un écosystème de plus de 35 000 partenaires.

La dirigeante supervisera les fournisseurs de services, les distributeurs, les revendeurs et les alliances technologiques. Elle aura notamment pour mission de simplifier les relations avec les partenaires, d’accélérer les ventes conjointes et de renforcer la cohérence entre les différents modes de commercialisation. Veeam entend également s’appuyer sur son réseau pour développer ses activités autour de la résilience des données, de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle.

Michelle Graff occupait depuis 2025 le poste de vice-présidente principale des partenaires mondiaux et des ventes indirectes chez Commvault. Elle y pilotait la stratégie partenaires, notamment auprès des grands fournisseurs de services cloud, des prestataires de services managés, des revendeurs et des alliances technologiques.

Elle revendique plus de 25 ans d’expérience dans la protection des données, le stockage, le cloud et la cybersécurité. Avant Commvault, elle a notamment exercé des responsabilités chez Securiti AI, HashiCorp, Pure Storage et Palo Alto Networks.

« Les partenaires sont profondément ancrés dans l’ADN de Veeam », souligne John Jester, directeur des revenus de l’éditeur, qui attend de cette nomination une accélération des ventes conjointes et l’ouverture de nouvelles perspectives de croissance.

« La convergence entre l’intelligence artificielle, la cybersécurité et la résilience des données constitue l’un des changements les plus importants de notre génération », estime Michelle Graff. Elle entend aider les partenaires de Veeam à garantir que les données utilisées par les systèmes d’intelligence artificielle restent « sécurisées, gouvernées, conformes et récupérables », afin d’en faire, selon elle, « un avantage stratégique ».