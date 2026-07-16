Airbus a retenu Scaleway comme fournisseur de cloud souverain afin de compléter son environnement multicloud. La filiale d’Iliad fournira une infrastructure européenne destinée aux applications et données industrielles les plus sensibles du constructeur aéronautique.

La plateforme doit notamment héberger des applications critiques liées à la conception des aéronefs, à l’ingénierie, à la production industrielle et aux opérations du groupe. Environ 70 applications devraient être migrées d’ici fin 2028, avec un périmètre potentiel allant jusqu’à 900 applications dans les cinq à six prochaines années.

Airbus indique avoir évalué les offres selon trois axes : les capacités technologiques et d’intelligence artificielle, la sécurité et la résilience opérationnelles, ainsi que les garanties juridiques. Le groupe recherchait notamment une protection contre les législations extraterritoriales et contre le risque de « kill switch ».

Scaleway s’appuiera sur des infrastructures européennes, des technologies ouvertes et une interopérabilité avec l’écosystème existant d’Airbus. Le choix du fournisseur devrait également faciliter l’exploitation des modèles de Mistral AI, déjà disponibles sur sa plateforme, Airbus ayant noué un partenariat avec la jeune pousse française dans l’IA.

Ce contrat constitue une référence majeure pour Scaleway sur le marché des grands comptes industriels. Le montant de l’accord pluriannuel n’a pas été communiqué. Selon des responsables du fournisseur, une cinquantaine d’acteurs ont été consultés, dix ont remis une proposition et quatre ont atteint la phase finale de l’appel d’offres.

Ce succès s’ajoute à d’autres contrats récemment signés avec le géant du luxe LVMH, l’assureur MAIF ou encore avec le spécialiste de l’analyse de données et de l’IA ChapsVision. Scaleway a également été choisi en avril dernier pour héberger la Plateforme des données de santé française, en remplacement de Microsoft.

« Nous sommes fiers qu’Airbus ait choisi Scaleway pour accompagner cette nouvelle étape de sa stratégie cloud et démontrer que l’Europe est en mesure de proposer des capacités de cloud souverain répondant aux plus hauts standards internationaux », a commenté dans un communiqué Damien Lucas, directeur général de Scaleway.