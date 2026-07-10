SK Hynix a réussi son entrée au Nasdaq le 10 juillet. Le fabricant sud-coréen de puces mémoire a placé 177,9 millions d’American Depositary Shares (ADS) au prix unitaire de 149 dollars, levant 26,5 milliards de dollars. La demande aurait dépassé de plus de sept fois le nombre de titres proposés. Lors de la première séance, le cours a clôturé à 168,01 dollars, en hausse de près de 13 %. C’est l’introduction la plus importante jamais effectuée par une entreprise étrangère aux États-Unis.

Cette cotation doit faciliter l’accès des investisseurs internationaux au capital du groupe et contribuer au financement de ses nouvelles capacités de production. Les fonds levés seront notamment affectés au complexe de Yongin, à une usine de packaging avancé à Cheongju et à l’achat d’équipements de lithographie EUV.

Le succès de l’opération repose largement sur la position de SK Hynix dans les mémoires HBM, devenues essentielles aux accélérateurs d’intelligence artificielle. Le groupe revendiquait 56,4 % de ce marché en valeur au premier trimestre 2026. Il bénéficie également de l’appétit persistant des investisseurs pour les valeurs liées aux infrastructures d’IA et de la volonté de réduire la décote traditionnellement appliquée aux groupes technologiques sud-coréens par rapport à leurs homologues américains comme Micron.

L’opération intervient toutefois au sommet d’un cycle particulièrement favorable. L’accélération des investissements dans de nouvelles capacités devrait progressivement réduire les tensions sur l’offre et modérer la hausse des prix des mémoires. Plusieurs analystes anticipent ainsi une normalisation du marché à partir de 2028, après un possible nouveau pic des prix des mémoires DRAM et NAND en 2027.

SK Hynix se montre néanmoins plus confiant et estime que la demande pourrait rester supérieure à l’offre au-delà de 2030 sous l’effet des besoins liés à l’IA. Cette anticipation s’inscrit également dans le plan d’investissement massif présenté en juin par le gouvernement sud-coréen pour accroître les capacités nationales et conforter la position du pays dans les mémoires destinées à l’IA.

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