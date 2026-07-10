Après avoir lancé deux offres d’interconnexion ultra-haut débit en septembre dernier, « Lan to Lan » (Ethernet) et « Lambda » (DWDM), l’opérateur francilien Céleste lance une offre standard d’accès Internet en fibre optique (FTTO) dédiée à 100 Gbit/s pour les entreprises : « tarif public, routeur inclus, conditions de service identiques à celles d’un accès FTTO classique (débit symétrique et garanti, garantie de temps de rétablissement de 4 heures et disponibilité de 100%, assurées par le réseau en propre de l’opérateur) ».

« Nous avons rendu le gigabit accessible aux entreprises il y a une quinzaine d’années. Nous faisons aujourd’hui de même avec le 100 Gbit/s : le proposer dans une offre standard, au moment où le développement de l’intelligence artificielle et du cloud tire les besoins de débit vers le haut », se félicite Nicolas Aubé (cf. photo), président et fondateur de Celeste.

Celeste revendique un débit dix fois supérieur au plafond des offres actuelles de fibre dédiée sur les marchés français et suisse. La société précise que cette nouvelle offre s’adresse en priorité aux organisations dont un site ou un centre de données central agrège le trafic de nombreux sites distants, mais aussi aux entreprises qui hébergent leur infrastructure en datacenter, avec un stockage centralisé redistribué vers leurs différents sites, ainsi qu’aux réseaux privés multi-sites à forts volumes de données.