Le tribunal de commerce de Paris a retenu l’offre d’Overlord Media pour la reprise des actifs d’ITFacto, qui contrôle notamment Le Monde Informatique, CIO et Distributique, trois marques emblématiques de la presse informatique française. Lancé le 26 janvier 1981, Le Monde Informatique a accompagné l’essor de l’informatique professionnelle avant d’abandonner son hebdomadaire papier en 2007 au profit du numérique. Distributique est né en 1984 avec le développement du marché de la distribution informatique et s’est imposé comme la référence de la presse channel.

Distributique, deuxième titre channel à cesser de paraître en un an

L’offre prévoit la reprise de 21 contrats de travail en France sur un effectif d’une centaine de personnes pour ITFacto à l’ouverture de la procédure. Mais aucun journaliste permanent de la dizaine œuvrant au sein des rédactions du Monde Informatique, de CIO et de Distributique n’est transféré, à l’exception des apprentis. Cette rupture des contrats de travail des équipes rédactionnelles a entraîné une interruption de fait de la production éditoriale sur les titres concernés, même si, à terme, le repreneur entend relancer l’activité en s’appuyant sur les pigistes et en faisant largement appel à des contenus produits avec l’intelligence artificielle.

La mise à l’arrêt de Distributique constitue un nouveau coup dur pour la presse channel. Le titre est la deuxième publication concurrente de Channelnews à interrompre sa production en l’espace d’un an, après la disparition de L’EDI durant l’été 2025.

Un modèle centré sur la génération de leads

Le projet présenté au tribunal par Gaspard de Monclin, CEO d’Overlord (photo), qui a déjà repris dans les mêmes conditions Le Revenu et Le Nouvel Économiste au cours de l’année écoulée, ne repose que marginalement sur la publicité traditionnelle, le display et les abonnements. Son moteur économique doit être la génération de leads, qui représenterait environ 90 % des revenus dans ses prévisions. Overlord Media entend exploiter les audiences, les bases de données, les newsletters et les communautés professionnelles des titres pour proposer aux fournisseurs IT des campagnes de détection de projets et de mise en relation avec des décideurs. La publicité représenterait moins de 5 % des revenus attendus.

Au delà des problèmes intrinsèques d’ITFacto – liés notamment à une diversification ratée entreprise en 2022 – la disparition des rédactions des activités média d’ITFacto illustre une crise plus large de la presse IT. Celle-ci ne tient pas seulement au recul conjoncturel des budgets publicitaires. Elle résulte d’abord de l’incapacité historique du secteur à faire payer ses lecteurs. Contrairement à leurs homologues des autres secteurs de la presse professionnelle, les médias informatiques ont rarement su construire un modèle équilibré associant abonnements et publicité, souligne le rédacteur en chef d’un concurrent du Monde Informatique.

L’abondance des budgets marketing des constructeurs, éditeurs et sociétés de services a pu rendre cette dépendance supportable pendant les années fastes. Mais lorsque les investissements des annonceurs reculent comme depuis deux ou trois ans, la baisse se répercute mécaniquement sur le chiffre d’affaires des publications sans que les abonnés payants jouent le rôle d’amortisseur.

Du reste, si les budgets marketing n’ont pas nécessairement disparu, ils sont de plus en plus réorientés vers les réseaux sociaux, les campagnes automatisées, les contenus de marque, la vidéo, les influenceurs et tous les dispositifs dont le retour peut être mesuré en contacts commerciaux. Dans ce contexte, les médias sont de moins en moins évalués sur la qualité de l’information produite que sur leur capacité à générer des leads.

Cette évolution nourrit un cercle vicieux. La diminution des recettes conduit les éditeurs à réduire leurs rédactions et à raccourcir les contenus. Leur valeur perçue diminue, ce qui rend les lecteurs encore moins disposés à payer et les annonceurs encore moins enclins à financer leur diffusion.

L’intelligence artificielle accélère le décrochage

L’IA ajoute désormais une nouvelle rupture. Une partie des lecteurs commence à interroger directement des assistants conversationnels au lieu de consulter un moteur de recherche ou un site de presse. Les contenus journalistiques servent à entraîner ou alimenter ces outils, sans que les rédactions qui les ont produits bénéficient pour l’instant d’un mécanisme de rémunération comparable aux droits voisins versés par certaines plateformes.

Parallèlement, l’IA donne aux éditeurs l’impression qu’ils peuvent maintenir un volume de publication élevé avec beaucoup moins de journalistes. La tentation est forte de remplacer des articles vérifiés et contextualisés par des textes automatisés. Un choix synonyme de réduction des coûts à court terme. Mais qui menace précisément l’actif sur lequel repose la valeur commerciale des marques de presse : leur crédibilité.

Il reste un public pour des articles bien écrits, fouillés, sélectifs et réellement journalistiques, s’accordent à dire les différents confrères que nous avons consultés. Le besoin d’information indépendante n’a pas disparu. Mais toute la difficulté réside dans la monétisation du journalisme. La porte de sortie réside vraisemblablement dans le rehaussement de la qualité éditoriale. Mais cela exige des investissements et du temps, que la plupart des entreprises de presse n’ont pas. C’est toute la difficulté de la période actuelle.

En complément, lire le portrait que l’Humanité a récemment publié sur Overlord, suite à sa reprise du Revenu l’été dernier et du Nouvel Economiste en mars : https://urls.fr/_bkXZs.