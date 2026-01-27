Wildix poursuit sa stratégie 100 % indirecte en misant sur l’IA agentique et des solutions métiers à forte valeur ajoutée. Franck Ferrero, Country Manager France de Wildix, explique comment l’éditeur accompagne MSP et intégrateurs dans la monétisation de l’IA à l’occasion d’IT Partners 2026.

Channelnews : Pouvez-vous rappeler le positionnement de Wildix et l’ampleur de votre réseau de partenaires en France ?

Franck Ferrero : Wildix est un éditeur de communications unifiées (UCaaS) qui a fait le choix, dès l’origine, d’un modèle de vente 100 % indirect. Nous fournissons aux MSP et intégrateurs une plateforme de communication pensée non pas comme un simple outil mais comme un levier de création de valeur.

En France, nous animons aujourd’hui un réseau d’environ 150 partenaires actifs, que nous accompagnons dans leur transition d’une logique de vente de « téléphonie » vers une logique de vente de « valeur ».

Channelnews : Quelle solution mettez-vous particulièrement en avant sur l’édition 2026 d’IT Partners ?

Franck Ferrero : Sur IT Partners 2026, nous mettrons en avant notre approche de l’IA agentique à travers Wilma AI. Il ne s’agit plus d’une IA démonstrative, mais d’une IA opérationnelle, capable d’analyser des situations, d’agir de manière autonome et de contribuer directement à la performance des entreprises.

Nous présenterons notamment nos solutions verticales enrichies par l’IA, comme x-bees pour l’optimisation des ventes et de la relation client, ou x-hoppers pour les environnements retail.

Channelnews : Comment a évolué votre activité en 2025 et quels ont été les principaux moteurs de croissance ?

Franck Ferrero : L’année 2025 a été une année de consolidation qui a confirmé la pertinence de notre stratégie. La croissance a été portée par deux dynamiques principales : d’une part, le succès de nos verticales métiers, notamment dans les secteurs juridique, hospitalité, santé et industrie, où nos partenaires signent des projets à forte valeur ajoutée ; d’autre part, la montée en puissance du modèle as-a-service, qui apporte récurrence et visibilité économique à notre écosystème.

Cette dynamique s’appuie également sur la maturité croissante de notre réseau partenaires et sur notre capacité collective à adresser des projets plus complexes.

Channelnews : Y a-t-il une réalisation marquante en 2025 ?

Franck Ferrero : Le gain de l’appel d’offres du RESAH, aux côtés de notre partenaire Axians, constitue un fait marquant. Cette référence valide à la fois la robustesse et la sécurité de notre technologie pour des environnements critiques, comme le secteur hospitalier, et la force de notre modèle 100 % indirect. Elle montre que l’association entre un éditeur agile et un intégrateur de premier plan permet de remporter des projets d’envergure nationale.

Channelnews : Quelles grandes tendances ont le plus impacté votre activité en 2025 ?

Franck Ferrero : L’intelligence artificielle est au cœur de notre R&D, avec un basculement vers des IA agentiques capables d’exécuter des tâches complexes. La sécurité reste également un prérequis structurant, avec une approche secure-by-design très attendue par les MSP.

Enfin, le contexte de ralentissement économique a paradoxalement favorisé nos solutions : les entreprises recherchent des investissements mesurables et rapidement rentables, ce à quoi nos offres répondent bien.

Channelnews : Quel est votre chantier prioritaire pour les douze prochains mois ?

Franck Ferrero : Notre priorité est l’habilitation de nos partenaires autour de l’IA agentique. En 2026, la valeur ne viendra pas de la simple revente d’IA, mais de sa capacité à être correctement implémentée et monétisée. Nous allons renforcer nos programmes de formation et d’accompagnement, notamment via notre Sales Academy, pour aider les partenaires à transformer ces technologies en opportunités business concrètes.

Cette interview a été réalisée par e-mail dans le cadre d’un dossier d’actualité « Cap sur IT Partners 2026 » qui présente des grandes tendances 2026 pour le channel IT à travers l’actualité des exposants de l’édition 2026 du salon IT Partners (prévue les 4 et 5 février) auquel Channelnews participe en tant que partenaire.