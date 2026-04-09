OVHcloud a réalisé 555,3 M€ de chiffre d’affaires au premier semestre de l’exercice 2026 (clos le 28 février), en hausse de 3,6% en données publiées et de 5,5% à données comparables. Une progression honorable mais encore limitée, six mois après le retour aux commandes du fondateur Octave Klaba. En revanche, la rentabilité s’améliore. L’Ebitda ajusté progresse de 8,3%, à 227,2 M€, et sa marge gagne 0,9 point, à 40,9%, son meilleur niveau depuis l’introduction en Bourse.

C’est une nouvelle fois le cloud public qui tire l’activité. Son chiffre d’affaires semestriel atteint 118,6 M€, en hausse de 15,1% à données comparables. Le groupe met en avant la forte progression de ses offres d’entrée de gamme VPS, avec +116% de nouveaux clients, ainsi que la montée en puissance de ses clients en développement et des grands comptes.

Le cloud privé, qui reste le premier métier du groupe avec 336,6 M€ de revenus et 60,6% du chiffre d’affaires, ne progresse que de 3,4% à données comparables. Hors effet ponctuel lié à la perte de deux clients grands comptes au premier trimestre, sa croissance aurait atteint 4,6%. Le bare metal bénéficie du repositionnement des offres d’entrée de gamme, tandis que le cloud privé hébergé profite de quelques contrats critiques.

Le webcloud reste peu dynamique. L’activité progresse de 2,4% à données comparables, à 100,1 M€. OVHcloud attribue cette légère hausse à son repositionnement tarifaire et à la contribution des services de support.

Par région, la France reste le premier marché du groupe avec 269,8 M€ de chiffre d’affaires, en hausse de 5% à données comparables. L’Europe hors France progresse plus modestement, de 3,5%, à 160,3 M€, notamment affectée par le départ d’un client grand compte. Le reste du monde affiche la plus forte croissance organique, à +9,5%, pour 125,2 M€, grâce au cloud public aux États-Unis.

OVHcloud a aussi profité de sa publication semestrielle pour mettre en avant plusieurs chantiers stratégiques. Le groupe lance d’abord une verticale dédiée à la défense, après avoir été sollicité par plusieurs ministères des armées en Europe. Il veut bâtir une offre spécifique à partir de ses produits SecNumCloud et mettre en place une organisation commerciale multi-pays, avec des recrutements issus des forces armées et de l’industrie de défense. Il pousse aussi plus loin sa stratégie IA grâce à la récente acquisition de Dragon LLM et la création d’un Lab AI.

Le groupe a par ailleurs fortement augmenté ses investissements. Les capex atteignent 238,5 M€ sur le semestre, soit 42,9 % du chiffre d’affaires. OVHcloud explique ce niveau par l’anticipation d’achats de composants pour sécuriser ses approvisionnements face à la flambée des prix des mémoires et des disques.

Pour l’exercice 2026, OVHcloud vise toujours une croissance organique comprise entre 5 % et 7 %, une marge d’Ebitda ajusté supérieure à celle de 2025 et un flux de trésorerie disponible positif après prise en compte de la dette.