OVHcloud annonce la signature d’un accord engageant en vue d’acquérir Dragon LLM, société française spécialisée dans le fine-tuning de modèles d’IA pour les secteurs régulés. Le groupe entend s’appuyer sur cette opération pour renforcer ses compétences dans l’IA générative et lancer de nouveaux services destinés aux données sensibles, déployables aussi bien dans le cloud qu’en environnement on-premise. L’acquisition s’accompagne de la création d’un « lab AI »  consacré à l’entraînement et au fine-tuning de modèles souverains.

Fondée à Paris en 2011 sous le nom de Lingua Custodia, Dragon LLM s’est progressivement repositionnée sur les modèles génératifs spécialisés et souverains. La société a notamment été lauréate du Large AI Grand Challenge de la Commission européenne, ce qui lui a permis d’accéder aux supercalculateurs européens EuroHPC. Pour OVHcloud, l’intérêt est double : intégrer une équipe d’experts du fine-tuning et internaliser des briques technologiques susceptibles d’enrichir son offre IA pour les entreprises et institutions soucieuses de garder la maîtrise de leurs données.

Dragon LLM apporte aussi à OVHcloud un savoir-faire construit de longue date dans le traitement automatique du langage, d’abord pour la finance avant son repositionnement plus récent dans les modèles génératifs spécialisés. L’entreprise s’est concentrée sur des modèles adaptés aux usages métier et aux environnements sensibles, avec une logique de déploiement local et de sobriété des ressources.

Avec cette opération, OVHcloud cherche clairement à se positionner plus solidement sur le terrain de l’IA souveraine, avec une offre combinant infrastructure, maîtrise des données et modèles spécialisés adaptés aux usages sensibles. Le montant de l’acquisition n’est pas divulgué.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Summit 2024 : OVHcloud fait du Cloud hybride, de l’IA et de l’informatique quantique des axes stratégiques
S’il est un seul acteur du cloud européen à l’aura internationale, c’est bien OVHcloud ! La semaine dernière, l’hyperscaler français a célébré ses 25 ans à l’occasion de sa grand-messe annuelle, l’OVHcloud Summit 2024. Cette édition...

Ubisoft va distribuer Dragon Quest® Monsters : Joker pour Nintendo.
Ubisoft a signé avec Square Enix Ltd. un accord de distribution du jeu DRAGON QUEST® MONSTERS : Joker, pour la console portable Nintendo DS™. Le jeu sera disponible début 2008 dans tous les territoires PAL....

IA générative et cybersécurité offensive : quand les LLM tombent entre de mauvaises mains
Par Cédric LEFEBVRE, Responsable de la stratégie cybersécurité et IA chez Custocy Les modèles de langage de grande taille (LLM, pour Large Language Models) comme ChatGPT, Claude ou encore Gemini, ont révolutionné l’accès à l’information...

IBM publie en open source ses modèles de code Granite et lance une plateforme pour contribuer à l’évolution des LLM
IBM s’engage dans le développement de grands modèles de langage (LLM) open source, avec la volonté de démocratiser leur accès pour les développeurs et de simplifier leur travail de codage. Le géant informatique a publié...

ITS Integra et OVHcloud, un partenariat fort et complémentaire
ITS Integra, société spécialiste du Cloud ultra-sécurisé et des Services managés, également certifiée Hébergeur de Données de Santé (HDS), passe un nouveau cap en se rapprochant de OVHcloud, acteur mondial et leader européen su Cloud...