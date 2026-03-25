OVHcloud annonce la signature d’un accord engageant en vue d’acquérir Dragon LLM, société française spécialisée dans le fine-tuning de modèles d’IA pour les secteurs régulés. Le groupe entend s’appuyer sur cette opération pour renforcer ses compétences dans l’IA générative et lancer de nouveaux services destinés aux données sensibles, déployables aussi bien dans le cloud qu’en environnement on-premise. L’acquisition s’accompagne de la création d’un « lab AI » consacré à l’entraînement et au fine-tuning de modèles souverains.

Fondée à Paris en 2011 sous le nom de Lingua Custodia, Dragon LLM s’est progressivement repositionnée sur les modèles génératifs spécialisés et souverains. La société a notamment été lauréate du Large AI Grand Challenge de la Commission européenne, ce qui lui a permis d’accéder aux supercalculateurs européens EuroHPC. Pour OVHcloud, l’intérêt est double : intégrer une équipe d’experts du fine-tuning et internaliser des briques technologiques susceptibles d’enrichir son offre IA pour les entreprises et institutions soucieuses de garder la maîtrise de leurs données.

Dragon LLM apporte aussi à OVHcloud un savoir-faire construit de longue date dans le traitement automatique du langage, d’abord pour la finance avant son repositionnement plus récent dans les modèles génératifs spécialisés. L’entreprise s’est concentrée sur des modèles adaptés aux usages métier et aux environnements sensibles, avec une logique de déploiement local et de sobriété des ressources.

Avec cette opération, OVHcloud cherche clairement à se positionner plus solidement sur le terrain de l’IA souveraine, avec une offre combinant infrastructure, maîtrise des données et modèles spécialisés adaptés aux usages sensibles. Le montant de l’acquisition n’est pas divulgué.