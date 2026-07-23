L’entreprise iséroise de substrats pour les semi-conducteurs Soitec publie les résultats de son premier trimestre fiscal 2027 (clos le 30 juin 2026) avec six jours d’avance.

Avec un chiffre d’affaires trimestriel de 113 millions d’euros, en hausse de 23% en glissement annuel, Soitec dépasse ses objectifs financiers de 15%. Dans la foulée de la publication des résultats, l’action de Soitec s’est envolée de plus de 24%. Soitec vient de relever ses perspectives de revenus pour le trimestre en cours.

La société explique que sa croissance est tirée par l’activité de photoniques, un silicium sur isolant utilisé dans les émetteurs-récepteurs optiques des datacenters dédiés à l’intelligence artificielle (IA). Les revenus générés par cette activité ont plus que doublé sur la période.

L’Usine Nouvelle rappelle par ailleurs que Soitec veut réduire son usage en eau. Sa forte consommation d’eau pure a en effet suscité l’ire de collectifs et d’associations représentant la population locale et le secteur agricole. L’entreprise revendique une consommation d’eau passée sous la barre du million de mètres cubes depuis 2024 et entend utiliser 50% d’eau recyclée à l’horizon 2030. 

Pour mémoire, le nouveau patron de Soitec est Laurent Rémont (cf. photo) depuis le 1er avril 2026. Ancien senior vice-président chez Infineon Technologies, il a succédé à Pierre Barnabé.

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