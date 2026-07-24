Intel a largement dépassé les attentes au deuxième trimestre 2026, porté par le rebond de ses ventes de processeurs pour serveurs. Le groupe confirme ainsi l’amélioration amorcée en début d’année (+7% au T1), même si son activité de fonderie reste déficitaire.

Intel a réalisé un chiffre d’affaires trimestriel de 16,1 milliards de dollars, en hausse de 25% sur un an, contre 14,4 milliards attendus par les analystes. Le bénéfice ajusté atteint 2,2 milliards de dollars, soit 42 cents par action, contre une perte ajustée de 441 millions de dollars un an plus tôt.

Le redressement repose principalement sur la division Data Center & IA, dont les revenus bondissent de 59%, à 6,3 milliards de dollars. La multiplication des infrastructures consacrées à l’entraînement et à l’inférence des modèles d’IA soutient notamment la demande de processeurs Xeon, utilisés aux côtés des accélérateurs dans les centres de données. L’activité PC progresse plus modérément de 13%, à 8,9 milliards de dollars.

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Intel bénéficie également d’une amélioration de ses rendements et de ses volumes de production. Sa marge brute ajustée remonte à 41,8%, contre 29,7% un an auparavant.

« L’IA génère une demande sans précédent en puissance de calcul, et grâce à la poursuite de nos efforts, Intel est bien positionnée pour assurer une croissance durable de son portefeuille », commente dans un communiqué le PDG d’Intel Lip-Bu Tan (photo). « Nos résultats du deuxième trimestre témoignent de notre plus forte croissance de chiffre d’affaires depuis plus de quinze ans, grâce à une plus grande réactivité, une meilleure responsabilisation et une orientation client renforcée. »

Le redressement reste toutefois incomplet. Intel Foundry affiche une perte opérationnelle de 2,1 milliards de dollars, malgré un chiffre d’affaires en hausse de 31%, à 5,8 milliards. Le groupe publie également une perte nette comptable de 11 milliards de dollars, principalement liée à une charge exceptionnelle sans effet sur la trésorerie.

Ces résultats prolongent l’amélioration observée au premier trimestre, après une année 2025 marquée par les difficultés industrielles et les pertes de la fonderie. Ils montrent qu’Intel commence à bénéficier du cycle d’investissement dans l’IA, essentiellement grâce à ses processeurs généralistes plutôt qu’à ses accélérateurs.

Pour le troisième trimestre, le groupe prévoit un chiffre d’affaires compris entre 15,8 et 16,8 milliards de dollars. Il relève également ses investissements 2026 à environ 20 milliards de dollars afin d’accroître ses capacités de production et de packaging.