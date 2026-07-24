Entre 59% et 69% des salarié·e·s interrogé·e·s par le site de recrutement Indeed et Censuswide, dans le cadre d’une étude, estiment être plus efficaces en travaillant depuis leur domicile. Les managers et équipes RH en sont encore plus persuadé·e·s (89%). Pour autant, 64% se sont déjà rendu·e·s au bureau seulement pour être vu·e·s de leur manager ou de leurs collègues. 59% managers et équipes RH avouent que cette présence physique au bureau a une influence sur les promotions attribuées en interne. La seule présence semble traduire une forme d’implication, en l’absence d’une productivité accrue ou de visibilité sur la qualité du travail.

« Cette étude met en lumière un paradoxe au coeur du travail hybride : la performance est évaluée à travers les résultats mais les perspectives d’évolution restent encore influencées par la visibilité. Les salariés adaptent leur comportement en conséquence », commente Eric Gras, spécialiste du marché de l’emploi chez Indeed France. Plus le niveau de responsabilité est élevé, plus la visibilité au bureau demeure un critère d’appréciation, souligne l’étude.

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Particulièrement conscient·e·s de ce biais de perception, trois jeunes salarié·e·s sur quatre (18-24 ans) avouent ne venir au bureau que pour se faire bien voir de leur hiérarchie. Cette proportion n’est que de 50% chez les salarié·e·s de 45-54 ans qui favorisent des critères d’évaluation plus objectifs.

D’après Indeed, la présence physique au bureau est un leurre : « Préserver l’égalité des chances suppose de fonder les évaluations sur des objectifs transparents, une reconnaissance des résultats mesurables et des échanges accessibles à tous, quel que soit le rythme de présence ».