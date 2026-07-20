Rencontré à Paris lors de la dernière étape du Tour de France organisé pour les 40 ans de Miel, Cédric Gauthier (photo), son directeur marketing, a fait le point sur les derniers référencements du distributeur, la reconstruction de son activité de virtualisation et la bonne tenue de l’activité au premier semestre.

MIEL a achevé début juillet à Paris le Tour de France organisé pour célébrer ses 40 ans. Passée par six villes, cette tournée conçue comme un temps d’échange informel entre les participants, a attiré environ 560 personnes, dont 300 représentants de 120 sociétés clientes (MSP, revendeurs), aux côtés des équipes du distributeur et d’une quinzaine de marques, parmi lesquelles plusieurs éditeurs récemment entrés au catalogue.

Était notamment présents Flare (intégré début 2026), qui propose une solution de surveillance du dark web et des messageries chiffrées afin de détecter les données compromises, Horizon3.ai (fin 2025) qui automatise les tests d’intrusion, ainsi que VergeIO, référencé en mars, qui cible les entreprises et les MSP recherchant une alternative à VMware.

Dernier entré au catalogue – mais non représenté au tour de France – Aikido Security, jeune éditeur belge spécialisé dans la sécurisation du développement applicatif. Sa plateforme DevSecOps rassemble plusieurs outils de contrôle, teste les applications en continu et aide les équipes à se concentrer sur les vulnérabilités les plus critiques. MIEL entend ainsi répondre aux nouveaux risques liés à l’accélération des développements et à l’usage croissant de l’intelligence artificielle par les développeurs.

Ces référencements contribuent à compenser l’arrêt de la distribution de Citrix, dont Miel était partenaire en France depuis 1992. Le distributeur s’emploie à reconstruire son activité de virtualisation autour de Parallels pour le VDI et la virtualisation des postes de travail, et de VergeIO pour les infrastructures. « Parallels connaît une croissance vraiment importante et on voit que les clients nous suivent », note Cédric Gauthier avec satisfaction.

La perte de Citrix a pesé sur le chiffre d’affaires 2025, légèrement inférieur aux quelque 150 millions d’euros réalisés en 2024. Elle a toutefois été en partie compensée par la croissance de la cybersécurité (avec des marques telles que Palo Alto, « dont le succès ne se dément pas », ou BeyondTrust). À suite du choc Citrix, Miel, qui emploie environ 65 personnes, est parvenu à ne pas réduire ses effectifs, se félicite Cédric Gauthier et a même récemment recruté trois à quatre nouveaux collaborateurs pour accompagner les nouvelles offres.

Cédric Gauthier fait état d’un premier semestre 2026 plutôt bon, malgré l’allongement de certains délais sur le matériel, qui représente encore environ 30 % de l’activité. Le distributeur se montre également confiant pour la seconde moitié de l’année. La demande reste soutenue par les projets de cybersécurité et par les obligations de conformité, notamment NIS2 et DORA.

Pour les prochains mois, MIEL prévoit de faire monter en puissance ses nouveaux référencements tout en poursuivant le développement de ses partenaires historiques, parmi lesquels Palo Alto Networks, Extreme Networks, OpenText Cybersecurity et BeyondTrust. Le distributeur travaille aussi à compléter son catalogue sur la sécurisation des usages de l’IA, avec en ligne de mire la maîtrise du « shadow AI », des données utilisées et des coûts liés à la consommation de tokens.