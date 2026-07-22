La société de cybersécurité Proofpoint révèle l’existence d’un service de chiffrement sophistiqué baptisé Cruciferra. Celui-ci est commercialisé en tant que malware-as-a-service (MaaS) sur des forums cybercriminels depuis l’automne 2025. Les formules d’abonnement vont de 450 à 2000 dollars par mois.

Selon l’équipe de recherche, plusieurs groupes de hackers l’ont déjà utilisé pour dissimuler des chevaux de Troie et s’infiltrer dans les systèmes. Le MaaS servirait désormais de base à des campagnes diffusant AsyncRAT, Agent Tesla, Remcos, XWorm, ValleyRAT et Snake Keylogger. Par exemple, Proofpoint indique avoir attribué plusieurs campagnes utilisant ce logiciel malveillant au groupe sinophone TA4922 qui s’est fait passer pour l’administration fiscale indienne et a diffusé AsyncRAT via Cruciferra entre fin avril et début juin 2026.

Les services financiers représentent 34% des cibles observées, suivis de la santé (25%) et du secteur public (10%), même si Proofpoint qualifie ces attaques d’opportunistes.