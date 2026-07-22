Palo Alto Networks a conclu un accord en vue de l’acquisition d’Embrace, éditeur étatsunien spécialisé dans le Real User Monitoring (RUM), ou surveillance des utilisateurs réels. Le groupe californien entend intégrer cette technologie à sa plateforme d’observabilité afin d’étendre sa visibilité jusqu’à l’expérience effectivement vécue par les utilisateurs. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué.

Embrace, basé sur le framework open source OpenTelemetry, collecte et analyse les données produites lors de l’utilisation réelle des applications web et mobiles. Sa technologie permet de mesurer les performances, les erreurs et les dysfonctionnements perçus par les utilisateurs, puis de les relier aux composants applicatifs et techniques susceptibles d’en être à l’origine.

Palo Alto Networks lance parallèlement Synthetics, une fonctionnalité développée en interne pour tester de manière proactive la disponibilité et les performances des applications. L’association de la surveillance réelle et de la surveillance synthétique doit fournir une visibilité de bout en bout, allant des interactions des utilisateurs jusqu’aux logiciels, services et infrastructures sous-jacents.

Le fournisseur entend ainsi accélérer l’identification des incidents et réduire les temps d’indisponibilité. Il prévoit aussi de s’appuyer sur Cortex AgentiX pour automatiser progressivement certaines tâches d’analyse et de résolution à partir des données de télémétrie collectées.

L’opération intervient alors que la montée des agents d’IA modifie les flux à superviser. Ces agents interagissent principalement avec les applications au moyen d’appels d’API et de chaînes automatisées, des usages qui peuvent échapper aux outils d’observabilité centrés sur les seules sessions humaines.

Cette acquisition prolonge celle pour 3,35 milliards de dollars de la société d’observabilité du cloud Chronosphere, finalisée en janvier 2026. Selon Palo Alto Networks, son activité d’observabilité a dépassé 300 millions de dollars de revenus récurrents annuels au troisième trimestre de son exercice 2026.

La finalisation du rachat d’Embrace est attendue au premier trimestre de l’exercice fiscal 2027, sous réserve des conditions réglementaires et contractuelles habituelles.