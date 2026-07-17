Le mandat de Laure de La Raudière, en tant que présidente de l’Autorité de régulation des communications électroniques (cf. photo), échoie le 3 janvier 2027. Son mandat de six ans à l’Arcep est non révocable et non renouvelable. Le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ouvre donc un appel à candidatures jusqu’au 31 août 2026.

Agé·e·s de moins de 65 ans au moment de leur nomination, les candidat·e·s à la présidence du collège de l’Arcep doivent disposer de qualifications économiques, juridiques ou techniques et détenir une expertise dans les domaines des communications électroniques, des postes, de la distribution de la presse ou de l’économie des territoires. 

Un panel de personnalités qualifiées auditionnera jusqu’à 5 candidats et candidates, sur la base d’une proposition de sélection formulée par les services du ministère en charge du Numérique, en fonction des dossiers reçus. Le panel auditionnant les candidat·e·s présentera ensuite une recommandation au président de la République qui procède à la nomination.

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