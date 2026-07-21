La Cnil impose de nouvelles règles sur les pixels de suivi, ces mouchards invisibles qui traquent les comportements en ligne. Le pixel de suivi est parfois appelé « pixel espion » ou pixel de « tracking ». C’est une méthode de traçage alternative aux cookies, habituellement sous la forme d’une image réduite d’1 pixel par 1 pixel, intégrée la plupart du temps dans un email,  parfois dans un site internet. 

Depuis le 14 juillet 2026, l’utilisation de pixels de suivi sans consentement est devenue illégale.

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