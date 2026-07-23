Keepit propose à présent ses solutions de sauvegarde et de restauration des données des applications en mode SaaS sur Pax8, une place de marché (marketplace) alimentée par de l’IA qui s’adresse aux PME via des partenaires channel et des prestataires de services gérés (MSP).

« L’arrivée de Keepit sur la Marketplace Pax8 vise à faciliter l’accès des partenaires à une protection des données SaaS conçue pour le cloud, souveraine, illimitée et simplifiée », souligne Jan Ursi, le patron du channel mondial de Keepit depuis septembre dernier. « Pax8 bénéficie d’une forte présence auprès de la communauté des partenaires MSP et cette disponibilité permet à davantage de partenaires de proposer une protection et une restauration indépendantes des données SaaS critiques afin de renforcer la résilience de leurs clients, de les aider à rester conformes et à garder la maîtrise de leurs données », ajoute-t-il dans un communiqué.

L’éditeur danois en cybersécurité met en avant sa capacité de stockage dans un environnement cloud sécurisé et indépendant, « totalement séparé des systèmes SaaS de production et des hyperscalers mondiaux ». Il revendique une gestion centralisée, une tarification prévisible et une capacité de déploiement évolutive.