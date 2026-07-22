Recruté en tant que directeur commercial, Benoist Desanlis a pour mission de structurer la stratégie commerciale de Board of Cyber, développer les grands comptes et accompagner le lancement des nouvelles offres sur le marché européen de la gestion du risque cyber. Il reporte au directeur général adjoint de la société, Sylvain Lefeuvre. Pour mémoire, Board of Cyber est une start-up française fondée en 2022 qui revendique 50 collaborateur·rice·s et plus de 500 organisations clientes.

Fort de plus de 15 ans d’expérience dans le développement commercial, Benoist Desanlis était Global Account Manager chez Oodrive depuis 2022. Il y a été en charge de plusieurs grands comptes du secteur banque-finance-assurance. Auparavant, il a été ingénieur d’affaires au sein du groupe ITS avant de rejoindre Capgemini en 2018 pour se spécialiser dans les services d’infrastructure cloud, puis le groupe Canon en 2020 pour contribuer au développement d’offres d’externalisation de processus métiers.

Benoist Desanlis est diplômé d’un master en marketing et commerce de la Talis Business School et d’un MBA en marketing de MBA ESG.