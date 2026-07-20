Les dépenses mondiales consacrées aux plateformes et aux modèles d’intelligence artificielle devraient atteindre 64,3 milliards de dollars en 2026, contre 39,3 milliards en 2025, selon Gartner, soit une progression de 63,4%.

Les modèles d’IA générative concentreraient l’essentiel de cette croissance. Les dépenses consacrées aux modèles fondamentaux devraient plus que doubler, passant de 11,4 à 23,4 milliards de dollars, en hausse de 104,2%. Celles portant sur les modèles de langage spécialisés par domaine et les autres modèles génératifs spécialisés progresseraient de 210%, de 1,6 à 4,9 milliards de dollars.

La croissance serait plus modérée du côté des plateformes. Le marché des plateformes de développement d’applications d’IA atteindrait 9,5 milliards de dollars en 2026, contre 6,9 milliards en 2025, soit une hausse de 38,6%. Celui des plateformes de data science et de machine learning progresserait de 36,3%, à 26,4 milliards de dollars.

Cette accélération intervient néanmoins dans un contexte de surveillance accrue des dépenses. Arunasree Cheparthi, analyste principale chez Gartner, souligne que les entreprises accordent désormais davantage d’attention à « l’efficacité d’utilisation, la maîtrise des coûts et les résultats mesurables ».

Les budgets devraient ainsi se déplacer vers les fournisseurs capables de démontrer la valeur de leurs offres en matière de coûts, de latence, de performances et de fiabilité. Gartner estime que les principaux bénéficiaires seront les acteurs proposant des fonctions d’évaluation, de suivi des usages, de gouvernance et de transparence tarifaire.

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