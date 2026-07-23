Atos annonce le lancement d’Atos Sovereign Cloud. Cette plateforme d’orchestration et de modernisation des applications est destinée en priorité aux administrations, opérateurs d’infrastructures critiques et entreprises fortement réglementées. Elle associe des services cloud, des dispositifs de cybersécurité, des infrastructures d’intelligence artificielle et des services managés.

« Face à l’intensification des défis géopolitiques, réglementaires et de cybersécurité, les organisations ont besoin d’environnements cloud de confiance leur permettant d’innover en conservant la pleine maîtrise de leurs données, de leurs opérations, de leur chaîne d’approvisionnement informatique », souligne l’ESN dans son communiqué.

Conçue et développée dans l’Union européenne, la plateforme pourra être intégralement hébergée, opérée et contractualisée dans l’UE. Atos prévoit également de la proposer depuis d’autres implantations du groupe, en fonction des contraintes réglementaires et géographiques de ses clients.

Son architecture s’appuie sur des composants open source afin de favoriser la portabilité des applications et de limiter la dépendance technologique. Plusieurs modèles de déploiement seront proposés, ainsi qu’une place de marché réunissant les services d’Atos, des solutions partenaires et les référentiels propres aux clients.

Atos complète cette plateforme par les services de conseil d’Atos Amplify, chargés d’identifier les exigences de souveraineté et de conformité associées aux patrimoines applicatifs.

Pour le groupe, affaibli par plusieurs années de crise, la thématique de la souveraineté constitue un axe judicieux de relance. Gartner estime que plus de 50% des organisations multinationales disposeront d’une stratégie de souveraineté numérique d’ici 2029, contre moins de 10% aujourd’hui. Reste à décrocher les gros contrats dans un marché de plus en plus concurrentiel et cerclé pas les hyperscalers.

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