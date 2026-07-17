La Commission européenne vient d’exiger du géant étasunien Google qu’il partage des données anonymisées relatives au classement des résultats de recherche, aux requêtes, aux clics et aux consultations avec les moteurs de recherche tiers, à compter de janvier 2027.

Ecosia et Qwant, les deux principaux moteurs de recherche indépendants en Europe, se sont fendus d’un communiqué pour saluer cette décision de l’Union Européenne. Ils estiment l’avancée « historique » en matière de renforcement de la protection de la vie privée et de consolidation de la souveraineté numérique de l’Europe.

« Nous félicitons les vice-présidentes exécutives de la Commission, Teresa Ribera et Henna Virkkunen, pour leur détermination, et nous sommes prêts à mettre ces données au service des utilisateurs européens dès le premier jour », déclare Dr Wolfgang Oels, le directeur général d’Ecosia. « Pour la première fois, la Commission va au-delà des amendes et des sanctions en imposant une mesure susceptible de s’attaquer aux causes profondes de la domination de Google ».

Les deux marques européennes appellent Google à appliquer cette décision de bonne foi et dans son intégralité, « sans recourir aux manœuvres dilatoires ni aux seuils d’anonymisation excessifs qu’il avait défendus lors des ateliers de mise en conformité de 2025 », précise Boris Lecoeur, le directeur général de Qwant.