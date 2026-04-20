En nommant Sonia Skander DRH, le Groupe Squad fait un choix stratégique assumé : placer l’expérience collaborateurs et l’engagement sociétal au même niveau d’exigence que son expertise technique.

Le Groupe Squad annonce la nomination de Sonia Skander au poste de Directrice des Ressources Humaines, avec un périmètre élargi : relations sociales, administration du personnel, expérience collaborateurs, formation et montée en compétences, RSE et mission handicap. Elle reportera directement à Éric Guillerm, Président et cofondateur du Groupe.

Cette nomination intervient moins d’un an après son arrivée au sein du Groupe en avril 2025, où elle avait rejoint la direction des relations sociales.



Une conviction : dans la cyber, le capital humain est un actif stratégique

Avec plus de 900 collaborateurs et une croissance soutenue, le Groupe Squad opère dans un secteur où les compétences deviennent vite obsolètes, où les certifications font la différence sur un appel d’offres, et où retenir les meilleurs profils est aussi difficile que les recruter.

Dans ce contexte, la DRH est un levier de performance à part entière.

C’est précisément ce que Sonia Skander a construit tout au long de son parcours : une vision RH ancrée dans les réalités opérationnelles, forgée dans des environnements en transformation rapide. Juriste en affaires sociales chez Devoteam pendant cinq ans, elle y développe une maîtrise solide de la négociation collective et du dialogue social. Elle prend ensuite la responsabilité des relations sociales chez Aldebaran, pionnier de la robotique humanoïde, avant de rejoindre Ubisoft où elle évolue vers un périmètre plus large, à l’intersection des relations sociales et de l’expérience collaborateurs, dans un groupe international en pleine mutation. Ce double ancrage, entre rigueur juridique et sens de l’humain, est précisément ce que le Groupe Squad est allé chercher.

La Squad Xperience : la proximité comme différenciateur

Sonia Skander reprend dans son périmètre la Squad Xperience, l’équipe qui incarne au quotidien la stratégie humaine différenciante du Groupe. Son rôle couvre l’intégralité du cycle de vie du collaborateur : intégration, suivi, formations, certifications, offboarding. Mais au-delà de ces missions, la Squad Xperience est avant tout un interlocuteur de proximité ; une équipe qui connaît les collaborateurs, comprend leurs ambitions, construit avec eux des plans de montée en compétences alignés à la fois sur leurs souhaits et sur les besoins des clients.

Dans un secteur où l’expertise se construit dans la durée, cette proximité n’est pas un luxe. C’est un avantage compétitif.

RSE et inclusion : des engagements qui se pilotent

Sonia Skander prend également la tête de la stratégie RSE du Groupe, avec en particulier la mission handicap Squad. Là encore, il ne s’agit pas d’afficher des intentions mais de construire une politique d’inclusion concrète, de garantir un environnement de travail de qualité pour tous, et de faire du Groupe Squad une organisation où la diversité est un fait.

« Dans la cybersécurité, la performance repose d’abord sur les femmes et les hommes qui portent l’expertise. Sonia apporte ce qui est le plus difficile à trouver : une rigueur dans l’exécution qui ne sacrifie jamais la vision. Je lui fais confiance pour bâtir une organisation à la hauteur de nos ambitions.»

Éric Guillerm, Président et cofondateur du Groupe Squad

« La cybersécurité est un domaine qui ne pardonne pas l’immobilisme – ni sur le plan technique, ni sur le plan humain. Ce que nous construisons ici, c’est une organisation où chaque collaborateur a les moyens de progresser, de se certifier, d’être accompagné. Et où l’engagement sociétal n’est pas une annexe de la stratégie mais une composante à part entière. »

Sonia Skander, DRH du Groupe Squad.

Squad en 2025 : une organisation qui grandit sans se diluer

Cette nomination s’inscrit dans une dynamique plus large. En 2024, le Groupe Squad a consécutivement intégré Newlode, intégrateur et MSSP devenu depuis Squad Cybersolutions, et Scassi, spécialiste de la cybersécurité des systèmes critiques, OT, IoT et embarqués. En étoffant ainsi son spectre d’expertise et ses effectifs par croissance externe, Squad pose, avec acuité, la question de la cohérence : comment absorber de nouvelles entités aux cultures et aux métiers distincts, embarquer de nouveaux collaborateurs, harmoniser sans uniformiser ? En structurant une fonction RH intégrée, alliant dialogue social, administration du personnel, expérience collaborateurs et responsabilité sociétale, le Groupe apporte une réponse concrète à cette question. L’enjeu n’est pas seulement d’attirer les talents. C’est de les faire grandir, de les engager dans la durée, et de faire de la culture Squad un avantage aussi tangible que son expertise technique.