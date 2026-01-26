L’éditeur français de solutions collaboratives dans le cloud a atteint 5,2 millions d’euros d’ARR (+11%) en 2025 et accueilli 66 nouveaux clients, majoritairement des ETI et grands comptes, provenant pour 60% du secteur privé et 40% du secteur public. Jamespot a observé une hausse d’environ 15% de l’usage quotidien de ses outils en 2025.

L’an dernier, l’entreprise revendique avoir consacré l’équivalent de plus de 3.000 jours-personnes de R&D, pour lancer sept nouvelles applications, autour de la sécurité (2FA), de la gouvernance des contenus (modération), de l’IA agentique (Extrabot), de l’intégration d’applications métiers (application embarquée) et des modèles prêts à l’emploi, et plus de 122 évolutions produit.

Après l’intégration de SafeBrain et la finalisation de la phase 2 de son projet CollabNext, Jamespot prévoit à présent d’accélérer ses activités autour de l’IA souveraine, avec des projets pilotes d’automatisation et des scénarios avancés d’IA agentique.

« En 2026, nous voulons accélérer sur des cas d’usage concrets, en particulier autour de l’automatisation, afin de faire de l’IA un levier réellement opérationnel dans la digital workplace, au service de l’efficacité collective et de la souveraineté des organisations », déclare Alain Garnier, CEO de Jamespot, dans un communiqué.

Son objectif est d’aller au-delà de l’assistance à la production de contenus pour faire émerger des usages plus avancés, capables de structurer et d’orchestrer certaines tâches et workflows au sein de l’environnement de travail.