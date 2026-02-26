Tenexa annoncé aujourd’hui la validation officielle de son jalon J1 par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) dans le cadre du processus devant conduire à la qualification SecNumCloud 3.2 de sa solution.

Ce jalon J1 représente l’acceptation par l’ANSSI de la stratégie d’évaluation élaborée par Tenexa pour son Cloud Privé Horizon, consolidant ainsi l’entrée de l’entreprise dans une phase d’audit approfondi du processus de qualification.

Une progression majeure vers le plus haut standard de sécurité cloud français

La qualification SecNumCloud, développée et pilotée par l’ANSSI, constitue aujourd’hui la référence la plus exigeante en matière de sécurité, de souveraineté et de confiance numérique pour les services cloud. Elle repose sur un référentiel strict de critères techniques, organisationnels et juridiques, assurant notamment :

l’étanchéité des systèmes d’information ;

l’hébergement et le traitement des données exclusivement sur le territoire européen ;

la protection des actifs numériques contre toute influence ou législation extraterritoriale.

La validation du jalon J1 marque une avancée significative dans ce parcours exigeant, après la validation du jalon J0 obtenue par Tenexa en novembre 2025, qui avait ouvert la phase d’instruction du dossier auprès de l’ANSSI.

Horizon : une plateforme prête pour un cloud de confiance

Le Cloud Privé Horizon, cœur de l’ambition SecNumCloud de Tenexa, est une infrastructure souveraine déjà conforme aux standards européens, opérée exclusivement en France par des équipes internes réparties en Ile de France et Hauts-de-France. Il repose sur un modèle d’exploitation maîtrisé alliant sécurité, performance et conformité et est déjà certifié ISO 27001, ISO 20000 et HDS (Hébergeur de Données de Santé).

« La validation du jalon J1 par l’ANSSI confirme la qualité et la robustesse de notre stratégie d’évaluation pour Horizon et témoigne du travail collectif et de l’expertise de nos équipes. Elle s’inscrit dans notre volonté d’offrir aux entreprises manipulant des données critiques, sensibles ou stratégiques, une plateforme cloud de confiance, sécurisée, souveraine et opérée en France, répondant aux plus hauts standards de l’État. » Stéphane Clément, Président Groupe Tenexa