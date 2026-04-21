Le distributeur à valeur ajoutée lyonnais intègre à son catalogue la solution de stockage objet compatible S3 de l’allemand Impossible Cloud.

Créée à Hambourg en 2021, cette alternative aux offres des hyperscalers états-uniens a obtenu moultes certifications, dont SOC 2, ISO 27001 et PCI DSS. Elle est optimisée pour des cas d’usage critiques tels que la sauvegarde, la reprise après sinistre, l’archivage et la protection avancée contre les rançongiciels. Elle est utilisée par plus de 3.000 entreprises en Europe.

« L’arrivée d’Impossible Cloud dans notre catalogue permet de combler une attente du marché : celle d’un stockage cloud haute performance qui ne sacrifie pas la souveraineté », déclare Frédéric Cluzeau, président d’Hermitage Solutions, dans le communiqué d’annonce. « Nous apportons une réponse concrète, en permettant à nos partenaires MSP de s’affranchir des contraintes réglementaires américaines sans compromis sur la rentabilité ».

Pour rappel, le premier partenaire de distribution d’Impossible Cloud en France était Softvalue Distribution. Le mois dernier, Impossible Cloud a renforcé son équipe française en nommant Alessandro Peloso au poste de directeur channel France pour accompagner Pauline Henry, la directrice des ventes d’Impossible Cloud dans l’Hexagone. Le fournisseur allemand a l’ambition d’accélérer sur le marché français, en modèle 100% indirect, centré sur les MSP, intégrateurs et revendeurs.