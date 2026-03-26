Quelques mois après avoir officialisé son arrivée en France en s’associant au distributeur Softvalue Distribution, Impossible Cloud renforce son équipe locale en nommant Alessandro Peloso au poste de directeur channel France. Le fournisseur allemand de stockage cloud entend ainsi accélérer sur un marché français qu’il aborde avec un modèle 100 % indirect, centré sur les MSP, intégrateurs et revendeurs.

Alessandro Peloso rejoint Pauline Henry, directrice des ventes France, avec laquelle il devra piloter la définition et l’exécution de la stratégie de distribution du fournisseur dans l’Hexagone. Sa feuille de route comprend le recrutement et l’animation des partenaires clés, la montée en puissance du chiffre d’affaires indirect, la mise en place de dispositifs de formation, ainsi que l’accompagnement marketing et commercial de l’écosystème.

Alessandro Peloso apporte plus de vingt ans d’expérience dans l’IT. Il a débuté sa carrière chez Dell Technologies avant de passer par CloudBlue (Ingram Micro) puis par Virtuozzo, où il occupait en dernier lieu le poste de Regional Business Director pour la France, l’Italie et l’Afrique du Nord.

« Le marché français recherche des alternatives indépendantes et souveraines en matière de stockage cloud », souligne Alessandro Peloso. « Impossible Cloud se distingue par son positionnement européen, son modèle économique clair et son architecture axée sur la performance. Ma mission est de structurer un écosystème de distribution capable d’exploiter pleinement ces atouts. »

De son côté, Pauline Henry met en avant l’expérience d’Alessandro Peloso dans la structuration d’écosystèmes de distribution. « Ensemble, nous harmonisons nos stratégies commerciales et partenaires afin d’accélérer la croissance tout en privilégiant la création de valeur à long terme », déclare-t-elle.