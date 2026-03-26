Quelques mois après avoir officialisé son arrivée en France en s’associant au distributeur Softvalue Distribution, Impossible Cloud renforce son équipe locale en nommant Alessandro Peloso au poste de directeur channel France. Le fournisseur allemand de stockage cloud entend ainsi accélérer sur un marché français qu’il aborde avec un modèle 100 % indirect, centré sur les MSP, intégrateurs et revendeurs.

Alessandro Peloso rejoint Pauline Henry, directrice des ventes France, avec laquelle il devra piloter la définition et l’exécution de la stratégie de distribution du fournisseur dans l’Hexagone. Sa feuille de route comprend le recrutement et l’animation des partenaires clés, la montée en puissance du chiffre d’affaires indirect, la mise en place de dispositifs de formation, ainsi que l’accompagnement marketing et commercial de l’écosystème.

Alessandro Peloso apporte plus de vingt ans d’expérience dans l’IT. Il a débuté sa carrière chez Dell Technologies avant de passer par CloudBlue (Ingram Micro) puis par Virtuozzo, où il occupait en dernier lieu le poste de Regional Business Director pour la France, l’Italie et l’Afrique du Nord.

« Le marché français recherche des alternatives indépendantes et souveraines en matière de stockage cloud », souligne Alessandro Peloso. « Impossible Cloud se distingue par son positionnement européen, son modèle économique clair et son architecture axée sur la performance. Ma mission est de structurer un écosystème de distribution capable d’exploiter pleinement ces atouts. »

De son côté, Pauline Henry met en avant l’expérience d’Alessandro Peloso dans la structuration d’écosystèmes de distribution. « Ensemble, nous harmonisons nos stratégies commerciales et partenaires afin d’accélérer la croissance tout en privilégiant la création de valeur à long terme », déclare-t-elle.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Sage France a encore pris des parts de marché en 2010
Antoine Henry, le nouveau président de Sage France, revient pour Channelnews sur le départ de Pascal Houillon, les résultats 2010, l’adhésion à l’Afdel, l’évolution du réseau de distribution … Il dresse les perspectives pour 2011....

Extreme Networks nomme Alessandro Cozzi au poste de directeur régional Sud EMEA
Extreme Networks a nommé Alessandro Cozzi en qualité de directeur régional de la région Sud EMEA, composée de la France, de l’Italie, du Portugal et de l’Espagne. Basé à Milan, il aura pour objectif principal...

Joël Pera, Tech Data : tout se softwarise, tout se cloudifie
À quelques semaines de céder son poste de directeur général de Tech Data Advanced Solutions à Mathilde Bluteau et de faire valoir son droit à la retraite, Joël Pera répond aux questions de Channelnews sur...

Provectio recrute son Ingénieur cybersécurité experte GRC
L’ESN rennaise Provectio complète son équipe cyber en annonçant le recrutement de Pauline DEHORS au poste d’Ingénieur cybersécurité experte GRC. Cette nomination s’inscrit dans le cadre de l’évolution de la palette de services de Provectio...

Les 16 principales news channel de l’été
Allongé sur le sable ou en route pour découvrir les glaciers norvégiens, peut-être avez-vous manqué quelques-unes des principales news qui ont égrené l’actualité estivale du secteur IT. Pas d’inquiétude, nous avons préparé un récapitulatif pour...