L’ESN Heliaq (ex-Koesio Corporate IT) lance une plateforme multi-cloud intégrant des logiques FinOps afin d’exploiter des environnements hybrides combinant cloud privé, public et infrastructures internes sur site.

Le communiqué précise que la plateforme, baptisée Prism, propose des services IaaS (Infrastructure as a Service) basés sur VMware et Hyper-V, avec l’intégration à venir de Proxmox. Prism permet également une hybridation avec des hyperscalers, ainsi que la gestion d’environnements spécifiques (Oracle, IBM i ou HDS).

La plateforme vise à adapter chaque architecture à des besoins spécifiques et inclut du stockage objet compatible S3 ainsi que des mécanismes de sauvegarde immuable, pour protéger les données contre les altérations ou les rançongiciels. 

Le tout est opéré en France, avec des services gérés couvrant réseau, sécurité et exploitation. Un portail client permet une co-administration des environnements.

Pour mémoire, Heliaq figure à la 35ème place des ESN et ICT les plus performantes du classement 2025 de Numeum et KPMG. L’ESN revendique plus de 1.500 clients en infogérance, avec des environnements hybrides déjà en production. Ses services de cybersécurité font partie des 91 solutions de confiance pour 2026 du Label France Cybersecurity. A horizon fin 2026, Heliaq vise 200 clients utilisateurs de Prism et plus de 10.000 charges de travail opérées.

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