Le spécialiste français de la tierce maintenance informatique, Evernex, lance une plateforme de e-commerce dédiée aux équipements IT reconditionnés, avec plus de 130.000 références disponibles, dont 16.000 livrables sous 72 heures au sein de l’Union Européenne.

Cet e-shop donne accès à un catalogue multi-marques, couvrant tous les besoins en infrastructures : disques durs, processeurs, mémoires, alimentations, GPU, serveurs et équipements de centres de données. L’ensemble des produits est testé, certifié et garanti au moins un an (standard), avec une extension possible à 3 ou 5 ans. La livraison est incluse dans le prix pour les pays de l’Union Européenne.

Le mainteneur souligne que « chaque commande s’accompagne de l’expertise des équipes Evernex afin d’assurer des choix adaptés, des infrastructures sécurisées et une maintenance maîtrisée ».

Avec cette boutique en ligne dédiée au B2B, Evernex s’inscrit dans le sillon tracé par Econocom fin 2025.

Pour mémoire, Evernex dispose du plus grand centre de reconditionnement et de recyclage de pièce et de serveurs informatique et de stockage en zone EMEA, à Mitry (77).