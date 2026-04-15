Le spécialiste français de la tierce maintenance informatique, Evernex, lance une plateforme de e-commerce dédiée aux équipements IT reconditionnés, avec plus de 130.000 références disponibles, dont 16.000 livrables sous 72 heures au sein de l’Union Européenne.

Cet e-shop donne accès à un catalogue multi-marques, couvrant tous les besoins en infrastructures : disques durs, processeurs, mémoires, alimentations, GPU, serveurs et équipements de centres de données. L’ensemble des produits est testé, certifié et garanti au moins un an (standard), avec une extension possible à 3 ou 5 ans. La livraison est incluse dans le prix pour les pays de l’Union Européenne.

Le mainteneur souligne que « chaque commande s’accompagne de l’expertise des équipes Evernex afin d’assurer des choix adaptés, des infrastructures sécurisées et une maintenance maîtrisée ».

Avec cette boutique en ligne dédiée au B2B, Evernex s’inscrit dans le sillon tracé par Econocom fin 2025.

Pour mémoire, Evernex dispose du plus grand centre de reconditionnement et de recyclage de pièce et de serveurs informatique et de stockage en zone EMEA, à Mitry (77).

 

Nos lecteurs ont lu ensuite


Evernex : bilan annuel positif des sites de Mitry et Massy
Le spécialiste français de la tierce maintenance informatique dresse un bilan annuel positif de sa stratégie industrielle centrée autour de ses deux sites franciliens proches de Roissy et d’Orly : le Renew Center à Mitry-Compans (cf. photo)...

Très légère reprise des dépenses IT dans le monde
L’année 2016 sera sans grand relief pour les fournisseurs de matériel informatique et télécoms croit savoir Gartner. Le cabinet d’étude nous annonce en effet une croissance mondiale des dépenses du secteur d’un petit 0,6% par...

Les dépenses IT mondiales devraient atteindre 3.700 milliards de dollars en 2018
Les dépenses IT vont atteindre 3,7 billions de dollars (3.700 milliards de dollars) en 2018, soit une croissance de 4,3% par rapport aux 3,5 billions de dollars qui seront dépensés cette année pronostique Gartner. Avec...

Evernex renforce sa capacité d’approvisionnement en pièces détachées certifiées
Evernex dévoilait au début du mois son nouveau site de reconditionnement informatique à Mitry-Compans. Ce site, qu’il présente comme le plus grand centre de reconditionnement d’Europe avec ses quelque 6.000 m2 de surface et ses...

Evernex sélectionné par la CANUT pour le marché des matériels reconditionnés
La Centrale d’achat du numérique et des télécoms référence Evernex en tant que prestataire « serveurs, matériels de stockage, éléments actifs de réseau et périphériques reconditionnés » dans le cadre de son marché des matériels reconditionnés, qui va...