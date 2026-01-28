Le géant de la cybersécurité britannique sera présent à IT Partners les 4 et 5 février prochain à Paris La Défense Arena. Emmanuel Gosselin, directeur des ventes channel de Sophos France, répond à nos questions.

Channelnews : Pouvez-vous rappeler en quelques mots le positionnement de votre entreprise ?

Emmanuel Gosselin : Grâce à son écosystème mondial de partenaires — MSP, MSSP, revendeurs, distributeurs et intégrateurs — Sophos protège plus de 600.000 entreprises, avec des solutions combinant l’expertise humaine de Sophos X-Ops avec le machine learning, l’automatisation et les renseignements sur les menaces.

Channelnews : Quelle solution votre entreprise a-t-elle choisi de mettre plus particulièrement en avant sur l’édition 2026 d’IT Partners ?

Emmanuel Gosselin : Sophos Workspace Protection. Cette offre est conçue pour renforcer la protection des environnements de travail hybrides, qu’ils soient mobiles ou au bureau. Elle s’adresse tout particulièrement aux PME et vient compléter Sophos Firewall et Sophos Endpoint, afin de sécuriser les identités, les applications et les données des utilisateurs, tout en réduisant significativement les risques de compromission. Workspace Protection sera disponible en offre autonome ou combinée avec Endpoint. Les clients de Firewall pourront également profiter d’une offre promotionnelle de lancement sur Workspace Protection.

Channelnews : Avez-vous annoncé des évolutions majeures dans votre réseau partenaires ?

Emmanuel Gosselin : Nous avons annoncé l’extension à la France d’un accord de distribution européen signé en 2021 avec TD Synnex. Ce partenariat stratégique renforce la capacité de Sophos à accompagner le marché français, en particulier les MSP et MSSP, avec des solutions de protection des terminaux, des réseaux, de la messagerie et du cloud, incluant des services de détection et réponse managées (MDR).

Channelnews : Quelle a été la dynamique de croissance de votre activité en 2025 et quels ont été les facteurs de cette dynamique ?

Emmanuel Gosselin : Avec l’acquisition de Secureworks, nous avons déjà atteint la zone des 1,5 Mds $. Nous occupons une place de leader sur le MDR grâce au plus grand SoC mondial éditeur, avec plus de 38.000 clients finaux à ce jour.

Channelnews : Quel est votre chantier prioritaire pour les douze prochains mois ?

Emmanuel Gosselin : Nous prévoyons d’intégrer la plateforme XDR Secureworks dans Sophos Central au deuxième trimestre 2026. Nous comptons également renforcer le segment Entreprise par le recrutement de quelques partenaires ciblés pour compléter notre écosystème de partenaires actuels.