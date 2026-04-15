L’éditeur alsacien Divalto, spécialisé dans l’ERP et le CRM pour les PME et ETI, se fixe un objectif de 60 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2030, contre 34 millions d’euros en 2025. Pour l’atteindre, il s’est donné une feuille de route qui comprend notamment un accompagnement renforcé de ses partenaires autour de la réforme de la facturation électronique (RFE), la verticalisation de son offre avec plus de 20 solutions labellisées d’ici deux ans, le recrutement de partenaires spécialisés par métier et le lancement d’une certification IA ainsi que d’un club utilisateur·rice·s autour de l’IA.

L’an dernier, 15 partenaires ont adopté sa nouvelle offre Flexio, une plateforme no-code enrichie à l’IA que l’éditeur a rachetée en 2024. « L’utilisateur reste aux commandes : il lit, corrige et valide. L’IA propose, l’humain dispose », assure Christian Dhinaut, directeur de l’innovation et des partenariats produit chez Divalto.

Divalto a enregistré une hausse de 27% de son ARR SaaS en 2025. « Le marché a fait du SaaS son nouveau standard : agilité, résilience et capacité d’innovation deviennent des attendus », souligne Jérémy Grégoire, directeur général de Divalto (à droite sur la photo). Le CRM Divalto weavy accélère également, en croissance de près de 35% en 2025.

« Divalto est le seul acteur à disposer nativement d’un ERP, d’un CRM et d’une plateforme no-code enrichie à l’IA », se félicite Jérôme Virey, président de Divalto (à gauche sur la photo). « Cette maîtrise intégrée nous permet de conjuguer robustesse, agilité et rapidité d’adaptation, sans dépendre d’assemblages hétérogènes ».

En début mars, Divalto a obtenu la certification ISO 27001, référence internationale en matière de management de la sécurité de l’information.

En matière de souveraineté numérique, « Divalto est sur du cloud mutualisé Azure, et basculer des clients chez un autre hébergeur comme OVH n’est pas envisageable dans l’architecture SaaS actuelle », confie Jérôme Virey auprès de notre confrère de Channelscope.

L’accompagnement renforcé des partenaires intégrateurs autour de la réforme de la facturation électronique (RFE) va se faire en partenariat technologique avec le français Docoon, fournisseur agréé par la DGFiP. La solution combinée couvre les contrôles réglementaires, les échanges avec l’écosystème RFE, la gestion des statuts et des rejets, « sans rupture avec les outils existants ».

Pour rappel, Divalto vend ses solutions en 100% indirect et a refondu son programme partenaires en 2025 pour instaurer un système de labels destiné à reconnaître et valoriser l’expertise sectorielle. Chaque label garantit un niveau d’expertise métier démontré, au bénéfice direct des PME et ETI accompagnées.

A l’avenir, Divalto entend renforcer son écosystème de 1.250 expert·e·s sur l’ensemble du territoire français, sachant que le réseau actif inclut une centaine de partenaires intégrateurs. « Nous voulons positionner une dizaine de partenaires sur chaque verticale, chacun avec une compétence métier bien précise », précise Jérémy Grégoire.