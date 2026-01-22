delaware France annonce la mise à disposition d’une offre complète et sectorielle pour accompagner la transformation digitale des acteurs de l’aéronautique, du spatial et de la défense (A&D). Fondée sur des solutions SAP S/4HANA et d’accélérateurs métiers FAST A&D, l’offre apporte traçabilité, conformité et performance opérationnelle pour des environnements critiques soumis aux standards ITAR, EN9100/AS9100, et aux exigences de souveraineté des données.

Pourquoi maintenant : contexte industriel et impératifs de modernisation

SAP a prolongé le support d’ECC jusqu’en 2027, offrant aux industriels de l’A&D l’opportunité de planifier une transition maîtrisée vers S/4HANA sans précipitation, tout en traitant des enjeux historiques (Complex Final Assembly, Parameter Effectivity, Grouping/Pegging & Distribution) souvent couverts par des développements spécifiques qu’il faut réconcilier avec le standard S/4.

La modernisation des opérations MRO s’impose également : passer d’une maintenance réactive à un écosystème intégré et prédictif (IoT, jumeaux numériques, documentation et conformité nativement intégrées) est devenu un levier business pour réduire les arrêts imprévus, les achats d’urgence et les surcoûts.

Ce que delaware France apporte : un backbone digital certifié et des accélérateurs métiers

ERP intelligent FAST A&D (certifié SAP S/4HANA) : architecture modulaire adaptée aux cycles longs, traçabilité native des équipements et composants, pilotage temps réel des flux logistiques, financiers et industriels, conformité intégrée (OTAN, ITAR, EN9100).

Modules et intégrations typiques A&D : PMMO (Project Manufacturing Management & Operations), PEO (Production Engineering & Operations), intégration PLM/MES, analytique intégrée (SAP Analytics Cloud) et gouvernance de la qualité/risques (SAP EHS & GRC).

MRO de nouvelle génération : planification/exécution intégrées S/4 / ECC, stocks et entrepôts, suivi qualité et conformité, maintenance prédictive (IoT), conduite du changement et adoption utilisateurs.

Alternative et souveraineté en IA & Analytics via Scrydon : Agentic AI conforme GDPR/EU AI Act, plateforme Analytics sécurisée, Data Spaces fondés sur des standards ouverts (DCAT/DCAT‑AP), pour les secteurs sensibles (défense, FSI, gouvernement).

Preuves par les réalisations

Brussels Airport Company (BAC) : adoption de SAP S/4HANA Cloud Public Edition (finance, achats, contrôle de gestion) et intégration SuccessFactors, Concur, Ariba ; gains mesurables (notes de frais traitées en une semaine contre 2–3 semaines auparavant), clôtures mensuelles accélérées, socle cloud « future-proof ». 22,2 M de passagers et 710 k tonnes de fret en 2023.

GKN Aerospace : plateforme globale soutenue par SAP et accompagnée par delaware, déployée dans 15 pays et 10 langues ; 80 % d’utilisateurs clés actifs dès le premier mois ; unification des processus, meilleure prise de décision par la donnée, système robuste et évolutif.

TCR (Ground Support Equipment) : tableau de bord Microsoft de reporting temps réel (rafraîchi toutes 15 minutes), transparence client, intégration au portail, pilotage de ± 25 000 actifs sur 100+ aéroports.

Extension au spatial : ERP intelligent, MRO réutilisable et durabilité

Dans le spatial, l’offre delaware/SAP adresse la gestion des débris spatiaux, les pratiques durables, et l’expansion du MRO liée à la réutilisation des lanceurs. Les capacités S/4HANA, IA/IoT, et machine learning soutiennent la préparation des missions, la sécurité et la conception des engins.

« Dans un secteur où souveraineté, sécurité et compétitivité sont indissociables, notre rôle est d’aligner technologie et métier : interopérabilité, conformité, excellence opérationnelle » Philippe Forget, responsable de l’offre A&D chez delaware France