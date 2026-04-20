La startup de codage assisté par IA Cursor serait en discussions avancées pour lever environ 2 milliards de dollars sur la base d’une valorisation dépassant 50 milliards de dollars avant apport de fonds. L’information a été rapportée par Bloomberg puis confirmée par CNBC, qui citent des sources proches du dossier.

Selon ces mêmes sources, le tour de table serait notamment soutenu par Andreessen Horowitz, déjà actionnaire, avec la participation attendue de Thrive Capital et de Nvidia. Les discussions seraient avancées, tout en restant susceptibles d’évoluer tant que l’opération n’est pas finalisée.

Si elle se concrétise, l’opération marquerait une nouvelle accélération spectaculaire pour la jeune pousse, créée en 2022 par par Michael Truell, Sualeh Asif, Arvid Lunnemark et Aman Sanger, alors étudiants au MIT. La société avait déjà atteint une valorisation de 29,3 milliards de dollars lors d’un tour de table de série D bouclé en novembre 2025. Le nouveau financement la porterait donc à un niveau proche du double en quelques mois.

Cette hausse rapide de la valorisation va de pair avec une accélération de la croissance. Cursor revendiquait 500 millions de revenus annualisés en juin 2025 et le double cinq mois plus tard. Elle tablerait désormais sur un chiffre d’affaires annualisé supérieur à 6 milliards de dollars d’ici fin 2026. Par ailleurs, bien que non encore rentable, elle aurait déjà atteint des marges brutes positives sur ses ventes aux grandes entreprises, selon Techcrunch.

S’il aboutit, ce tour confirmerait l’appétit persistant des investisseurs pour les outils d’IA appliqués au développement logiciel. Cursor fait figure de pionnier du domaine mais doit faire face à l’intensification de la concurrence de Google (Ai Studio et Antigravity), OpenAI (Codex) ou Anthropic (Claude Code).