Combodo, éditeur de la solution ITSM Open Source iTop, continue d’investir dans sa démarche cyber pour permettre à ses clients de mener à bien leurs opérations en toute sécurité. Dans ce contexte, l’éditeur s’appuie sur une approche structurée et proactive, sur de solides fondamentaux et sur une architecture robuste.

Une démarche de cybersécurité qui intègre 3 grands piliers

L’authentification sécurisée : iTop propose des mécanismes d’authentification avancés tels que le SSO (Single Sign-On), la protection contre les attaques par force brute et le MFA.

L’historisation et la traçabilité : Dans iTop, chaque action est historisée, favorisant un suivi précis des opérations.

Une communication sécurisée : iTop permet les échanges directement via la solution plutôt que les courriels, réduisant les risques de fuite d’informations et protégeant ainsi les données de ses utilisateurs.

À ces différents éléments s’ajoutent de nombreuses actions complémentaires comme des audits réguliers, le traitement de failles et la mise en conformité avec les standards qualité les plus élevés. Sur ce point, Combodo introduit des règles de sécurité de l’ANSSI, en travaillant avec des fournisseurs de services certifiés et en investissant dans des rôles de RSSI et de DPO. Enfin, un processus d’amélioration continue est mis en œuvre par les équipes R&D de l’éditeur.

Cette démarche structurante représente un investissement important pour l’éditeur et vise à garantir une utilisation optimale et sécurisée de sa solution iTop, qu’elle soit en SaaS ou On-Premise. Fort de ces éléments, Combodo démontre une nouvelle fois sa capacité à proposer à ses clients et partenaires une technologie éprouvée, performante et permettant de travailler dans une sphère de confiance.

Erwan Taloc chez Combodo « Proposer à nos utilisateurs un environnement ITSM intégrant les meilleures règles de sécurité est une préoccupation quotidienne pour nos équipes. Dans ce contexte, nous investissons en continu des ressources conséquentes et comptons poursuivre à long terme cette dynamique pour protéger nos clients des nombreuses cyber menaces existantes. »