Cisco va racheter Galileo Technologies, une startup californienne spécialisée dans l’observabilité des systèmes d’IA et la mise en place de garde-fous pour les applications agentiques. Sa plateforme permet l’évaluation de la qualité des modèles, la détection des défaillances avant mise en production et le pilotage continu du comportement des applications d’IA. Cisco met notamment en avant sa capacité à traiter des enjeux tels que les hallucinations, les biais, les risques de sécurité, ainsi que le suivi des coûts et des usages.

Avec cette acquisition, Cisco entend renforcer la brique d’observabilité de sa plateforme de cybersécurité Splunk autour des usages IA. Le groupe explique que la technologie de Galileo viendra enrichir Splunk Observability Cloud et ses fonctions de suivi des agents IA, avec l’objectif d’apporter davantage de visibilité en temps réel, de supervision et de protection sur l’ensemble du cycle de développement des agents.

L’opération s’inscrit dans une relation déjà engagée entre les deux sociétés. Cisco et Galileo collaborent déjà autour de l’IA agentique, notamment via AGNTCY, un collectif open source visant à standardiser l’interopérabilité des agents IA. Plus récemment Cisco s’est associé au lancement d’Agent Control, la plateforme de contrôle d’agents open source de Galileo, en intégrant les garde-fous et protections de sa solution Cisco AI Defense.

Le montant de l’opération n’a pas été communiqué. Sa finalisation est attendue au quatrième trimestre de l’exercice fiscal 2026 de Cisco. D’ici là, les deux sociétés continueront d’opérer séparément.