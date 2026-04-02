TD Synnex a démarré son exercice 2026 sur un trimestre nettement supérieur aux attentes. Sur le T1 clos fin février, le grossiste américain a réalisé un chiffre d’affaires de 17,2 milliards de dollars, en hausse de 18,1% (13,2% à taux de change constant), contre un consensus de 15,6 milliards de dollars. Le bénéfice net ajusté par action s’est établi à 4,73 dollars, contre 3,31 dollars attendus et 2,80 dollars un an plus tôt, tandis que les facturations brutes ont progressé de 24% (19,9% à taux de change constant) à 25,8 milliards de dollars.

TD Synnex distingue désormais dans ses résultats la distribution d’un côté, ventilée entre trois régions géographiques, et de l’autre Hyve, son activité mondiale de centres de données hyperscale.

Comme au trimestre précédent, l’Europe figure parmi les principaux moteurs de la croissance du groupe. Dans la distribution, l’EMEA a généré 6,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires, en hausse de 26% sur un an, pour un résultat opérationnel non-GAAP de 147 millions de dollars, en progression de 40%. Les Amériques restent la première région du groupe avec 7,8 milliards de dollars de revenus, mais leur croissance se limite à 10%, tandis que l’Asie-Pacifique et le Japon affichent 1 milliard de dollars de chiffre d’affaires, en hausse de 30%.

Au total, la distribution a réalisé 15 milliards de dollars de revenus, en progression de 17%, pour un résultat opérationnel non-GAAP de 431 millions de dollars, en hausse de 42%. Dans le détail, les ventes d’Endpoint Solutions ont progressé de 19% à 8,5 milliards de dollars, portées par la poursuite du cycle de renouvellement des PC et la demande pour les modèles premium. Les Advanced Solutions ont, elles, progressé de 15% à 6,5 milliards de dollars, tirées par l’infrastructure, la cybersécurité et les logiciels.

Coté Hyve, l’activité a généré 3,8 milliards de dollars de facturations brutes, bondissant de 95% sur un an, stimulée par la bonne tenue conjointe de ses activités d’assemblage et de services de chaîne d’approvisionnement. Son résultat opérationnel non-GAAP a progressé de 66% à 159 millions de dollars.

« Nos résultats reflètent une forte performance de nos activités de distribution et de Hyve, ainsi que l’alignement continu entre notre stratégie et les besoins de nos partenaires », a commenté le PDG Patrick Zammit (photo) dans un communiqué.

Lors de sa conférence téléphonique avec les analystes, le PDG a souligné que la hausse des prix n’avait eu qu’un rôle limité, de l’ordre de 2%, dans la performance du trimestre. Le groupe a en effet abordé le trimestre avec des stocks élevés afin d’amortir pour ses revendeurs l’effet des hausses brutales sur la mémoire et les composants. Le groupe prévient en revanche que l’impact des hausses de prix devrait être plus visible au deuxième trimestre, le carnet de commandes commençant à refléter des relèvements tarifaires plus marqués.

Patrick Zammit s’est dit vigilant sur l’effet de l’inflation sur les volumes, notamment dans les PC, les serveurs et le stockage. Mais il met aussi en avant la poursuite du cycle de renouvellement dans le calcul généraliste, la remontée du réseau, la bonne tenue de la sécurité, du cloud et du logiciel, ainsi que la montée des besoins liés à l’IA, les entreprises commençant selon lui à bâtir leurs « AI factories » pour faire tourner leurs agents.

TD Synnex juge ainsi le premier semestre bien orienté et se dit « prudemment optimiste » pour le second. Pour le trimestre en cours, le groupe prévoit un chiffre d’affaires de 16,1 à 16,9 milliards de dollars et un BPA ajusté de 3,75 à 4,25 dollars. Des perspectives là encore supérieures au consensus qui vise un chiffre d’affaires de 15,8 milliards de dollars et un BPA ajusté de 3,45 dollars.

La publication est bien accueillie par les marchés, l’action TD Synnex progressant de plus de 10% au lendemain de l’annonce des résultats trimestriels.