Wallix et Inria ont profité de VivaTech pour annoncer la signature d’un partenariat stratégique destiné à accélérer le développement d’une IA de confiance appliquée à la cybersécurité des identités et des accès. Présenté comme le premier partenariat stratégique d’Inria avec un acteur de la filière française de la cybersécurité, l’accord vise à rapprocher recherche publique et expertise industrielle pour faire émerger une nouvelle génération de solutions d’IA souveraine.

La collaboration s’appuiera sur des projets de recherche, des défis technologiques, des démonstrateurs et des initiatives d’innovation conjointes. Les travaux porteront notamment sur l’analyse comportementale des identités humaines et non humaines, la gouvernance intelligente des accès, la réduction automatisée des privilèges excessifs, la sécurisation des comptes techniques, API, services, automatisations et workloads, ainsi que la conformité continue avec génération de preuves d’audit en temps réel. Les deux partenaires entendent aussi travailler sur des modèles d’IA « robustes, explicables et frugaux », adaptés aux environnements sensibles ou contraints.

Ce rapprochement s’inscrit dans la continuité des collaborations déjà engagées entre Wallix et Inria, notamment autour de Malizen, startup issue du Centre Inria de l’Université de Rennes et intégrée depuis à Wallix. Il intervient dans un contexte de multiplication des identités numériques, de sophistication des cybermenaces et de pression accrue sur les organisations en matière de conformité et de résilience.

Pour Jean-Noël de Galzain, PDG de Wallix, il est désormais « essentiel de développer des technologies de confiance qui conjuguent performance, transparence et souveraineté ». Le dirigeant y voit aussi une réponse à la dépendance européenne aux technologies extra-européennes : « la liberté numérique repose sur deux piliers indissociables : la sécurité et l’indépendance ». Bruno Sportisse, PDG d’Inria, estime de son côté que ce partenariat illustre la mission de l’institut : « renforcer notre écosystème public et privé par la recherche et l’innovation dans le numérique » et contribuer « concrètement à la souveraineté numérique de la France ».

Photo : de gauche à droite : Bruno Sportisse, PDG INRIA, Anne Le Hénanff, Ministre déléguée chargée de l’IA et du numérique, Jean-Noel de Galzain, PDG WALLIX.