Nouvelle saignée chez Amazon. Le géant américain du commerce en ligne et du cloud a confirmé mercredi une nouvelle réduction massive de ses effectifs portant sur environ 16 000 emplois au niveau mondial. Cette annonce fait suite à une première salve de 14 000 suppressions en octobre 2025, portant le total des réductions récentes à près de 30 000 emplois supprimés en l’espace de deux trimestres.

Dans un message aux salariés signé par Beth Galetti, vice-présidente senior en charge des RH d’Amazon, l’entreprise explique que cette décision s’inscrit dans une démarche de simplification organisationnelle visant à réduire les niveaux hiérarchiques, accélérer la prise de décision et améliorer l’efficacité opérationnelle. Les salariés concernés disposeront, selon les pays, d’un délai pour rechercher un reclassement en interne et bénéficieront de dispositifs d’accompagnement incluant indemnités et services de reclassement en cas de départ.

Déjà invoqué en octobre dernier, le thème de l’IA et la nécessité de s’adapter à un monde qui évolue rapidement apparait à nouveau en filigrane.

« Comme toujours, chaque équipe continuera d’évaluer sa capacité d’innovation pour les clients, sa rapidité et son autonomie, et d’apporter les ajustements nécessaires. C’est plus important que jamais dans un monde qui évolue plus vite que jamais », déclare la dirigeante d’Amazon.

L’annonce intervient alors que s’ouvre la saison des résultats des géants de la tech et que seront scrutées à la loupe leurs dépenses d’investissement massives dans les infrastructures d’IA. Les résultats du quatrième trimestre d’Amazon seront publiés le 5 février.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Magic Quadrant : Les SGBD en pleine ébullition
Avec de nouvelles technologies et de nouveaux acteurs, le marché des bases de données est en pleine évolution. En 2 ans, le paysage des bases de données – qui d’après le Magic Quadrant for Operational...

Deux aspects d’une même réalité : les plateformes d’e-commerce et les systèmes d’eProcurement
Au cours de ces dernières décennies, les méthodes de vente ont radicalement changé, entraînant ainsi l’essor du e-commerce. La technologie a simplifié les processus d’achat en back-office, et la prédominance des outils Digitaux a rendu...

Pourquoi commencer par le moteur recherche peut vous aider à passer d’une architecture IT monolithique au Composable Commerce ?
Comment mettre en œuvre une architecture de SI Commerce composable, lorsque l’on dispose d’une plateforme e-commerce monolithique ? Quelles sont les motivations économiques qui poussent à se lancer dans une telle évolution ? Voici un...

Les 10 articles consacrés à AWS les plus lus en 2017
AWS fait désormais partie des acteurs IT ayant l’un des écosystèmes les plus denses du marché. Florilège des dix actualités AWS ayant suscité le plus d’intérêt des lecteurs de Channelnews en 2017. Le taux de...

Amazon invoque l’IA pour justifier 14.000 licenciements
Amazon supprime 14.000 emplois administratifs, invoquant l’impact croissant de l’intelligence artificielle (IA). Rappelons que les résultats financiers du géant technologique de Seattle sont au beau fixe. Sa valeur boursière s’élève à 168 milliards de dollars....