Nouvelle saignée chez Amazon. Le géant américain du commerce en ligne et du cloud a confirmé mercredi une nouvelle réduction massive de ses effectifs portant sur environ 16 000 emplois au niveau mondial. Cette annonce fait suite à une première salve de 14 000 suppressions en octobre 2025, portant le total des réductions récentes à près de 30 000 emplois supprimés en l’espace de deux trimestres.

Dans un message aux salariés signé par Beth Galetti, vice-présidente senior en charge des RH d’Amazon, l’entreprise explique que cette décision s’inscrit dans une démarche de simplification organisationnelle visant à réduire les niveaux hiérarchiques, accélérer la prise de décision et améliorer l’efficacité opérationnelle. Les salariés concernés disposeront, selon les pays, d’un délai pour rechercher un reclassement en interne et bénéficieront de dispositifs d’accompagnement incluant indemnités et services de reclassement en cas de départ.

Déjà invoqué en octobre dernier, le thème de l’IA et la nécessité de s’adapter à un monde qui évolue rapidement apparait à nouveau en filigrane.

« Comme toujours, chaque équipe continuera d’évaluer sa capacité d’innovation pour les clients, sa rapidité et son autonomie, et d’apporter les ajustements nécessaires. C’est plus important que jamais dans un monde qui évolue plus vite que jamais », déclare la dirigeante d’Amazon.

L’annonce intervient alors que s’ouvre la saison des résultats des géants de la tech et que seront scrutées à la loupe leurs dépenses d’investissement massives dans les infrastructures d’IA. Les résultats du quatrième trimestre d’Amazon seront publiés le 5 février.