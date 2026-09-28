Le sujet SecNumCloud s’impose progressivement dans les réflexions des DSI, RSSI et dirigeants IT. Pourtant, entre Cloud souverain, Cloud de confiance et qualification SecNumCloud 3.2, les notions restent souvent floues.Dans un contexte où les données deviennent un actif stratégique, les entreprises doivent désormais arbitrer entre performance, sécurité, maîtrise des risques et souveraineté numérique.

Pourquoi le sujet SecNumCloud est devenu incontournable ?

Pendant longtemps, le choix d’une infrastructure Cloud reposait principalement sur des critères de coût, d’agilité ou de capacité d’innovation. Aujourd’hui, les entreprises s’interrogent davantage sur leur capacité à conserver la maîtrise de leurs données. Cette évolution est loin d’être anodine. Les organisations manipulent désormais des volumes considérables d’informations sensibles : données clients, données de santé, secrets industriels, propriété intellectuelle, applications métiers critiques ou encore modèles d’intelligence artificielle. La newsletter quotidienne L'actu du channel chaque matin L'essentiel de la distribution IT & télécoms, chaque matin vers 7h dans votre boîte mail.

Dans ce contexte, une question devient centrale : Qui maîtrise réellement les données ?Car au-delà de leur localisation géographique, c’est aussi leur protection juridique, leur exploitation et leur gouvernance qui doivent être prises en compte. Le choix d’une infrastructure Cloud n’est plus uniquement un sujet technique. Il devient un sujet stratégique.

Cloud souverain, cloud de confiance, SecNumCloud : quelles différences ?

Ces trois notions sont souvent utilisées comme des synonymes alors qu’elles répondent à des réalités distinctes. Comprendre ces différences est essentiel. En effet, une organisation peut disposer d’un environnement performant et sécurisé sans pour autant bénéficier des garanties apportées par une offre qualifiée SecNumCloud par l’ANSSI. À l’inverse, toutes les applications n’ont pas nécessairement besoin d’un niveau d’exigence aussi élevé. Le véritable enjeu consiste donc à identifier les données qui justifient ce niveau de protection.

SecNumCloud : qui est réellement concerné ?

C’est probablement la question que se posent aujourd’hui de nombreux DSI. La réponse est simple : toutes les entreprises ne sont pas concernées de la même manière, mais toutes doivent s’interroger sur la criticité de leurs données. Certaines informations représentent un actif stratégique pour l’organisation :

données de santé ;

données à caractère personnel sensibles ;

propriété intellectuelle ;

informations industrielles critiques ;

données financières ;

modèles et jeux de données utilisés pour l’intelligence artificielle.

Pour ces actifs, le niveau de protection ne peut plus être laissé au hasard. L’objectif n’est pas de migrer l’ensemble du système d’information vers une infrastructure qualifiée SecNumCloud. L’objectif est d’identifier les environnements qui nécessitent le plus haut niveau de confiance et de protection.

Bien connaitre ses données

Avant même de parler d’infrastructure, une question préalable s’impose. Dispose t-on d’une vision claire de ses données sensibles ?

Dans de nombreuses organisations, cette étape constitue le principal défi. Les DSI doivent aujourd’hui répondre à plusieurs interrogations :

Quelles sont les données les plus critiques pour l’entreprise ?

Qui en est responsable ?

Quels risques pèsent sur elles ?

Où sont-elles stockées ?

Quels environnements doivent bénéficier d’une protection renforcée ?

Cette démarche de classification constitue le point de départ de toute stratégie de souveraineté numérique. Sans elle, il devient difficile d’arbitrer efficacement entre Cloud public, Cloud privé, Cloud hybride ou infrastructure qualifiée SecNumCloud.

Construire une stratégie Cloud adaptée à ses enjeux

Les stratégies les plus matures ne reposent pas sur une opposition entre différents modèles de Cloud. Elles reposent sur une approche pragmatique. Certaines applications peuvent parfaitement fonctionner dans des environnements Cloud standards. D’autres nécessitent des garanties supplémentaires en matière de sécurité, de gouvernance et de maîtrise des données. La bonne stratégie consiste donc à adapter le niveau de protection à la criticité des usages.

Cette approche graduée permet de concilier :

sécurité ;

performance ;

souveraineté ;

maîtrise budgétaire ;

innovation.

Elle offre également une meilleure capacité à accompagner les futurs projets liés à l’Intelligence Artificielle et à l’exploitation avancée des données.

Pourquoi le choix du partenaire est déterminant ?

La technologie seule ne suffit pas. La confiance repose également sur la capacité du partenaire à maîtriser l’ensemble de la chaîne de services.

Un fournisseur de confiance doit être capable de :

opérer l’infrastructure de bout en bout ;

garantir la réversibilité des données ;

assurer la continuité des services ;

absorber la complexité technique et réglementaire ;

accompagner les évolutions futures de l’entreprise.

Cette maîtrise opérationnelle constitue aujourd’hui un critère aussi important que les technologies utilisées.

C’est précisément dans cette logique que obtenir la qualification SecNumCloud permet de proposer aux clients un cadre de confiance robuste, durable et adapté aux enjeux de souveraineté numérique.