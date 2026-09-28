delaware annonce l’obtention de la médaille d’argent EcoVadis, l’une des références mondiales en matière d’évaluation de la performance RSE des entreprises. Cette distinction place delaware parmi les 15 % des entreprises les mieux évaluées de son secteur et vient récompenser les efforts engagés depuis plusieurs années pour structurer et renforcer sa démarche de développement durable.

Cette reconnaissance s’inscrit dans la continuité des initiatives déployées par delaware pour construire une croissance durable et responsable : développement de sa stratégie RSE, renforcement de ses engagements environnementaux, promotion de la diversité et de l’inclusion, ainsi que la sensibilisation des collaborateurs aux enjeux de durabilité.

« L’obtention de cette médaille d’argent EcoVadis constitue une étape importante dans la structuration de notre démarche RSE. Elle récompense l’implication de l’ensemble de nos collaborateurs et confirme notre volonté de concilier performance économique, innovation et impact positif. Cette distinction nous encourage à poursuivre nos efforts et à renforcer encore nos engagements dans les années à venir. » Louis Wiart, Associé et sponsor RSE chez delaware France

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Une reconnaissance internationale de notre engagement

Avec plus de 150 000 entreprises évaluées dans le monde, EcoVadis est l’un des standards les plus reconnus pour mesurer la maturité et la performance des démarches de responsabilité sociétale. Attribuée à l’issue d’une évaluation approfondie couvrant l’environnement, le social et les droits humains, l’éthique ainsi que les achats responsables, la médaille d’argent obtenue avec un score de 75/100 confirme la solidité des actions engagées et la pertinence de la vision long terme de delaware.

Cette distinction constitue également un gage de confiance pour ses clients, partenaires et collaborateurs, qui attendent des entreprises qu’elles contribuent activement aux grands défis environnementaux, sociaux et éthiques. Si cette médaille représente une reconnaissance importante, elle n’est pas une finalité. delaware poursuit sa trajectoire d’amélioration continue et entend renforcer encore ses actions en matière de durabilité, afin de créer de la valeur pour ses clients, ses collaborateurs, la société et les générations futures.