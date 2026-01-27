À l’occasion d’IT Partners, Mustapha Nhari, directeur général d’Asus France, répond aux questions de Channelnews sur la dynamique du marché des PC, l’avènement des PC IA, la contribution de la marque à la décarbonation de l’économie…

Channelnews : Pouvez-vous rappeler en quelques mots le positionnement de votre entreprise et le nombre de partenaires actifs qu’elle adresse en France ?

Mustapha Nhari : Asus est une société Taïwanaise créée en 1989 et qui en 36 ans est devenue l’un des principaux constructeurs de matériels informatiques et technologiques sur le marché mondial. Asus France est N°1 des ventes d’ordinateurs portables grand public depuis 13 ans consécutifs. En 2020, nous avons lancé Asus Business pour adresser les utilisateurs professionnels PME/ TPE/ETI et nous animons pour cela 5000 revendeurs en France pour promouvoir nos solutions.

Channelnews : Quel est le produit/la solution que votre entreprise a choisi de mettre plus particulièrement en avant sur l’édition 2026 d’IT Partners ?

Mustapha Nhari : Notre produit phare de ce début d’année 2026, qui sera présenté pour la première fois en France lors d’IT Partners, est l’Expertbook Ultra. Pièce maîtresse d’une gamme Asus Expertbook en pleine extension Il est pensé pour les dirigeants et cadres nouvelle génération, et plus largement les prosumers, qui jonglent entre une utilisation pro et perso. Conçu en Ceraluminum (alliage magnésium-aluminium), son châssis est à la fois ultra léger (0,99kg) et résistant.

Channelnews : Quelle a été la dynamique de croissance de votre activité en 2025 et quels ont été les facteurs de cette dynamique ?

Mustapha Nhari : La dynamique de croissance est très positive. C’est le résultat d’un tournant majeur opéré en 2022 sur l’entité Asus Business qui s’est illustré par un renforcement de nos équipes en interne et dans la manière d’adresser nos clients. C’est aussi dû à la reconnaissance de la qualité et de la fiabilité de nos produits. Asus est une entreprise qui vit et respire « innovation » avec un tiers d’ingénieurs sur un effectif monde de 15000 personnes. Nous avons une expertise unique sur le marché en étant le seul constructeur informatique à être capable à la fois de designer ses PC et de les fabriquer.

Channelnews : Y a-t-il une réalisation sur laquelle votre entreprise s’est particulièrement illustrée au cours de l’année écoulée ?

Mustapha Nhari : Sur la partie BtoB, nous accompagnons de plus en plus d’entreprises privées ou issues du secteur public – comme la Région Ile de France – ce qui est pour nous un marqueur fort de l’évolution de la marque Asus Business en France, confirmée par notre progression en termes de parts de marché. Nous affichons ainsi sur la partie revendeurs une part de marché de 8%* qui nous établit comme le troisième acteur de ce marché (*Source context décembre 2025. One PC. Segment B2B).

Channelnews : Avez-vous annoncé (ou prévoyez-vous d’annoncer) des évolutions majeures dans votre réseau partenaires ?

Mustapha Nhari : nous étoffons notre programme partenaires avec de nouvelles certifications, que les partenaires pourront valider directement sur nos deux stands IT Partners. La première, Certification Expert (sur le stand BtoB), a été conçue pour permettre aux partenaires d’acquérir une maîtrise complète de nos solutions professionnelles pour les conseiller, les vendre et les déployer efficacement auprès de leurs clients. La seconde, Certification Asus Gold Partner (AGP) (sur le stand B2C), est destinée aux partenaires locaux disposant d’un point de vente physique, orientés consumers et prosumers. Elle permet d’accéder à remises quantitatives, un accompagnement personnalisé et des outils dédiés pour optimiser la conversion et offrir une expérience premium aux clients Asus. Elle est déclinée en deux modules distincts selon le positionnement et les services proposés par chaque partenaire : Asus Service Premium Partner (ASPP), qui permet aux partenaires labellisés d’assurer des réparations sur place et d’accéder aux pièces détachées référencées auprès de notre partenaire Accessoires, et ROG Elite Partners , qui a pour but de promouvoir l’écosystème gaming auprès de nos partenaires en leur offrant un accès prioritaire aux nouveautés, ainsi qu’à des remises quantitatives.

Channelnews : quelle résonance ont l’intelligence artificielle et la décarbonation de l’économie sur votre activité ?

Mustapha Nhari : L’IA est devenue plus qu’un sujet majeur. Aujourd’hui, l’ensemble de nos gammes est IA-ready. L’IA est l’une des avancées technologiques les plus importantes depuis plusieurs années, porteuse de business à long terme, même si les entreprises restent encore focalisées sur des critères de choix plus classiques comme la sécurité ou l’autonomie dans le cadre de leurs renouvellements de parc. L’avantage avec les PC IA, c’est que le traitement des requêtes se fait nativement sans envoi dans le Cloud des données générées, ce qui contribue à renforcer leur sécurité.

Depuis plusieurs années nous menons d’importants efforts pour rendre notre production plus « propre ». Les PC Asus répondent ainsi aux normes les plus strictes en matière de développement durable, notamment avec l’intégration matériaux recyclés dans les process de fabrication. En 2021, Asus a été le premier constructeur à se mettre en conformité avec l’indice de réparabilité sur toutes ses gammes de PC. Aujourd’hui, ASUS estime être le seul constructeur de PC pour professionnels avec des notes d’indices supérieures à 9,5/10. Depuis 2024, Asus propose une gamme de PC entièrement certifiés EPEAT Gold avec Climate+. Depuis le 1er octobre 2025, tous nos PC grand public sont assortis d’une garantie constructeur de 3 ans contre 2 pour tous les autres fabricants. Nous sommes actuellement en train d’étudier l’application de cette extension aux PC B2B. Enfin, l’avènement des PC IA contribue également à l’amélioration de notre empreinte carbone. Elle a d’abord un impact positif sur l’autonomie de nos PC portables, dont certains dépassent aujourd’hui les 20h d’autonomie. Au-delà de l’autonomie, l’exécution de l’IA en local via le NPU contribue à réduire l’empreinte carbone globale de l’IA en diminuant les transferts de données vers les datacenters pour les inférences quotidiennes et en réduisant de la charge sur les serveurs cloud spécialisés. Au passage les NPU contribuent à améliorer durée de vie des appareils grâce à une optimisation de la gestion thermique.

Channelnews : Quelle croissance de votre activité anticipez-vous en 2026 ?

Mustapha Nhari : Il est toujours compliqué de faire du prédictif, surtout dans le contexte actuel, mais sur les bases de ce que nous observons actuellement, la poursuite du développement applicatif IA devrait favoriser la démocratisation des PC IA. L’écosystème va devenir plus mature et l’IA va devenir une exigence standard.

Channelnews : Quel est votre chantier prioritaire pour les douze prochains mois ?

Mustapha Nhari : Notre société grandit et nous allons opérer un déménagement d’ici à fin 2026 pour poursuivre notre développement.

Cette interview a été réalisée par e-mail dans le cadre d’un dossier d’actualité « Cap sur IT Partners 2026 » qui présente des grandes tendances 2026 pour le channel IT à travers l’actualité des exposants de l’édition 2026 du salon IT Partners (prévue les 4 et 5 février) auquel Channelnews participe en tant que partenaire.