OVHcloud annonce une nouvelle vague de hausses tarifaires sur une partie de ses serveurs dédiés, quelques mois après avoir déjà relevé les prix de ses offres Bare Metal, Public Cloud et VPS, suite à la flambée des coûts de la RAM et du stockage. Sont principalement concernées les générations 2024 et 2026 des gammes Advance, Scale et High Grade. Les générations antérieures à 2024 ainsi que Kimsufi, So you Start et Rise sont épargnées.

Les augmentations sont parfois très fortes. Sur Advance 2026, elles vont de 25% à 74% selon les configurations. Le Scale-A9, un serveur dual AMD EPYC Turin, avec 128 Go de mémoire DDR5 et deux SSD de 1,92 To inclus, passe pour sa part de 1.349,99 à 2.299,99 euros par mois, soit +70%. Pour les nouvelles commandes, OVHcloud fait aussi état d’une hausse médiane de 127% sur la mémoire et de 89% sur le stockage.

Le groupe précise avoir exclu une hausse uniforme de son catalogue. Les tarifs ont été revus référence par référence, en fonction de l’impact réel de la hausse des coûts sur chaque configuration. OVHcloud dit également avoir cherché à répartir l’effort entre nouvelles commandes et parc installé.

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Pour les clients existants, les hausses seront plus limitées. À compter du 1er octobre, les options déjà installées progresseront de 20% pour la RAM et de 10% pour le stockage sur les Gen 2024, et de 40% et 15% sur les Gen 2026. Les engagements en cours restent inchangés jusqu’à leur échéance.

OVHcloud justifie cette nouvelle révision par l’aggravation de la pénurie de composants. L’hébergeur et assembleur de serveurs affirme payer la DDR5 six fois plus cher qu’il y a un an, sous l’effet notamment de la demande liée à l’IA et à la mémoire haute performance (HBM). Il signale aussi des tensions croissantes sur le stockage, les processeurs, les cartes mères et les cartes réseau.

Au printemps, OVHcloud évoquait encore une hausse moyenne de 9 à 11% sur les infrastructures déployées entre 2026 et 2028. La nouvelle grille illustre une nette accélération de l’inflation des composants.