À compter du 2 novembre, les nouvelles licences Microsoft 365 Copilot Business distribuées via les partenaires CSP intégreront par défaut la facturation à l’usage. Microsoft veut ainsi faciliter l’accès aux fonctions agentiques les plus avancées. Mais cette évolution, qui rapproche encore Copilot du modèle économique du cloud, va aussi obliger les partenaires à mieux accompagner leurs clients dans le pilotage des consommations et des coûts.

Microsoft fait évoluer en profondeur le modèle économique de Copilot. À compter du 2 novembre 2026, la facturation à l’usage sera activée par défaut pour les nouvelles licences Microsoft 365 Copilot Business achetées via le programme Cloud Solution Provider (CSP), qu’elles soient commercialisées seules ou en offres groupées. Pour rappel, Copilot Business est le module complémentaire destiné aux petites et moyennes entreprises comptant jusqu’à 300 utilisateurs. Les licences existantes ne basculeront pas automatiquement vers ce nouveau fonctionnement.

L’abonnement par utilisateur reste le socle de l’offre et continue de couvrir les usages courants de Copilot dans Microsoft 365. En revanche, les fonctions agentiques les plus avancées pourront générer une consommation supplémentaire, facturée sous forme de Crédits Copilot.

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Les usages agentiques font basculer Copilot vers la consommation

Microsoft applique notamment ce modèle à Cowork, destiné à prendre en charge des tâches complexes de bout en bout, à Code, qui permet de créer applications et automatisations en langage naturel, ainsi qu’à Autopilot, un agent persistant capable de poursuivre des tâches dans le temps.

Cette évolution accompagne la transformation profonde de Copilot, que Microsoft ne présente plus seulement comme un assistant individuel mais comme une plateforme d’exécution. Chat, Cowork, Code et Autopilot sont désormais regroupés au sein d’une même expérience, qui intègre également Word, Excel et PowerPoint. Les scénarios avancés peuvent s’appuyer sur Copilot Managed Runtime ainsi que sur les couches Microsoft IQ et Work IQ pour exploiter le contexte, les données et les processus de l’entreprise.

La nouveauté pour les CSP tient surtout à la simplification de l’accès à ces usages. Jusqu’ici, la consommation nécessitait plusieurs étapes de configuration. À partir du 2 novembre, les nouvelles licences Copilot Business seront livrées avec les éléments nécessaires à la facturation via Azure et une limite mensuelle prédéfinie.

Un Crédit Copilot est facturé 0,01 dollar en mode paiement à l’usage. Le coût d’une tâche dépend toutefois de plusieurs paramètres, notamment du modèle utilisé, du volume de contexte traité et du nombre d’actions exécutées. Plus les agents gagneront en autonomie et prendront en charge des processus longs, plus la facture sera donc susceptible de varier.

Une nouvelle couche de services FinOps pour les partenaires

Pour limiter ce risque, Microsoft met en avant plusieurs mécanismes de contrôle. Les administrateurs peuvent définir des plafonds mensuels, des limites par utilisateur et des alertes de consommation. Lorsque le plafond est atteint, l’accès aux services concernés est suspendu jusqu’au renouvellement des crédits.

Cette nouvelle mécanique ouvre surtout un terrain de services supplémentaire aux partenaires CSP. Leur rôle ne devrait plus se limiter à vendre et déployer Copilot, mais s’étendre au dimensionnement des budgets, au choix des usages à ouvrir, au suivi des consommations et à leur optimisation.

Microsoft transpose ainsi progressivement à Copilot les logiques FinOps déjà à l’œuvre dans le cloud. Une évolution potentiellement porteuse pour le channel, à condition que les partenaires sachent encadrer les usages. Car avec des agents capables de fonctionner de manière autonome et prolongée, le risque ne sera plus seulement de payer des licences sous-utilisées, mais aussi de voir la consommation s’envoler faute de garde-fous adaptés.

Cette évolution fait également suite aussi à l’augmentation début juillet des prix de Microsoft 365 pour les entreprises, justifiée principalement par l’intégration de Copilot.