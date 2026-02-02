ITS Ibelem présente sur IT Partners 2026 les dernières évolutions de PushManager v7, sa solution de gestion et de sécurisation des terminaux mobiles. L’éditeur entend poursuivre l’expansion de son réseau de partenaires pour accompagner la montée en puissance des projets de mobilité sécurisée.

Pouvez-vous rappeler en quelques mots le métier et le positionnement de votre entreprise, ainsi que le nombre de partenaires actifs adressés en France ?

PushManager : Éditée par ITS Ibelem, PushManager est une solution française d’Enterprise Mobility Management (EMM), dédiée à la gestion et à la sécurisation des flottes de terminaux Android, Apple et ChromeOS. Notre positionnement repose sur la souveraineté, la sécurité et la conformité. PushManager est l’une des dernières solutions du marché à proposer une installation « on-premise », pour un contrôle complet des données. Nous travaillons aujourd’hui avec plusieurs dizaines de partenaires actifs en France, qui déploient la solution auprès d’organisations publiques et privées de toutes tailles.

Quel est le produit ou la solution que vous mettez plus particulièrement en avant sur l’édition 2026 d’IT Partners ?

PushManager : Nous mettons en avant PushManager v7, qui se distingue par sa gestion avancée d’Android Enterprise et des environnements Apple, l’ouverture via des API facilitant l’intégration aux SI, ainsi que le renforcement des fonctions de sécurité, de conformité et de supervision, en particulier pour les usages BYOD et hybrides

Quelle a été la dynamique de croissance de votre activité en 2025 et quels en ont été les principaux moteurs ?

PushManager : 2025 a été une année de croissance soutenue, portée par la montée des besoins en mobilité sécurisée, la généralisation d’Android Enterprise et d’Apple en entreprise, ainsi que par l’essor de ChromeOS, y compris via ChromeOS Flex. La demande pour des solutions souveraines et l’élargissement de notre écosystème partenaires ont également joué un rôle clé

Y a-t-il une réalisation sur laquelle vous vous êtes particulièrement distingués au cours de l’année écoulée ?

PushManager : Nous nous sommes distingués par l’enrichissement continu de PushManager v7, avec plusieurs évolutions majeures, le renforcement des mécanismes de sécurité et de conformité, notamment autour de la PKI et des recommandations de l’ANSSI, ainsi que par l’introduction de nouveaux outils de reporting, dont le reporting RSE

Avez-vous annoncé ou prévoyez-vous d’annoncer des évolutions majeures dans votre réseau de partenaires ?

PushManager : Nous avons engagé une structuration renforcée de notre programme partenaires, avec davantage d’outils d’accompagnement, de support et de formation, et une logique de co-construction plus poussée avec nos partenaires (UGAP, Ercom, TD Synnex, Orange Cyberdéfense, Unixo) autour des usages métiers et sectoriels

Parmi les grandes thématiques du marché, lesquelles ont eu un impact particulier sur votre activité en 2025 ?

PushManager : La souveraineté et la cybersécurité ont été centrales, en particulier pour les acteurs publics et les secteurs sensibles. Les enjeux réglementaires et de conformité ont fortement structuré les projets, tout comme la décarbonation, avec une meilleure prise en compte du cycle de vie des terminaux. L’intelligence artificielle commence également à émerger comme un levier d’optimisation des flottes

Quelle croissance anticipez-vous pour votre activité en 2026 ?

PushManager : Nous anticipons une année de croissance à deux chiffres, portée par l’accélération des projets de mobilité sécurisée et par la montée en compétence de notre réseau de partenaires.

Quel est votre chantier prioritaire pour les douze prochains mois ?

PushManager : Notre priorité est de continuer à renforcer la sécurité, la conformité et la souveraineté de la plateforme, tout en simplifiant les usages et l’intégration pour les partenaires et les clients, notamment via les API, l’automatisation et l’expérience administrateur.

Cette interview a été réalisée par e-mail dans le cadre d’un dossier d’actualité « Cap sur IT Partners 2026 » qui présente des grandes tendances 2026 pour le channel IT à travers l’actualité des exposants de l’édition 2026 du salon IT Partners (prévue les 4 et 5 février) auquel Channelnews participe en tant que partenaire.