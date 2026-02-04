Sur le plateau TV de ChannelNews en direct d’IT Partners 2026, Bertrand Pourcelot, directeur général France d’Enreach, et Jean-Michel Texier, président du groupe Convergence, reviennent sur un partenariat de longue date fondé sur une conviction commune : la technologie ne vaut rien sans l’humain.

Jean-Michel Texier se définit avant tout comme un « technico-commercial ». Une posture qui en dit long sur la philosophie du groupe Convergence, structure fédérant 168 adhérents à travers la France autour d’une offre de centrale d’achat, de formation, de support et de marketing. Ce réseau d’acteurs de proximité, Jean-Michel Texier l’a construit avec une obsession : offrir au client un interlocuteur unique, de la prise réseau jusqu’au cloud.

« Quand j’ai commencé dans la téléphonie privée en 80, c’était toujours ‘c’est pas moi, c’est lui’. Le client, s’il a un interlocuteur, il faut qu’il aille de A à Z », martèle le président de Convergence, inventeur autoproclamé du concept d’« opérateur-intégrateur ».

C’est cette vision qui a naturellement rapproché Convergence d’Enreach. Pour Bertrand Pourcelot, la qualité de service repose sur la solidité de chaque maillon de la chaîne. « Le meilleur service de qualité, c’est un service dont on n’entend pas parler. Il faut des acteurs de proximité sur le terrain qui font de l’humain, qui font de la technique, et qui savent remonter l’ensemble des maillons de la chaîne », souligne le directeur général France de l’éditeur.

Et l’intelligence artificielle dans tout ça ? Loin des discours génériques, les deux partenaires plaident pour une IA au service du terrain. Bertrand Pourcelot préfère d’ailleurs parler de « communication contextuelle » : transcription de la voix, enrichissement des échanges, automatisation des demandes répétitives. Jean-Michel Texier, de son côté, reconnaît avoir fait évoluer sa position : Convergence a consacré une semaine entière à explorer comment l’IA pouvait améliorer ses services, tout en préservant la dimension humaine.

Pour découvrir les anecdotes de terrain, la vision de l’« opérateur-intégrateur » et le regard des deux partenaires sur l’avenir de la convergence fixe-mobile, retrouvez l’intégralité de cet échange dans la vidéo ci-dessous.

Vidéo réalisée et publiée en partenariat avec la société Enreach