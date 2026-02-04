En direct d’IT Partners 2026, Olivier Marcillaud, directeur général France de Dstny, dévoile la stratégie de l’opérateur pour intégrer l’IA au cœur des solutions de téléphonie destinées au channel.

L’année 2026 marque un tournant pour Dstny. Au-delà de l’intégration avec Microsoft Teams déjà amorcée l’an dernier, l’opérateur d’origine belge pousse désormais trois axes d’innovation : l’intégration métier (CRM, ERP), l’intégration avec les outils Microsoft, et surtout l’intégration de l’intelligence artificielle dans l’univers de la voix.

Un agent vocal propriétaire, mais agnostique

Dstny a fait le choix de développer sa propre technologie d’agent vocal. Si la première version s’appuie sur Gemini de Google, l’architecture reste volontairement interchangeable. « Le cœur du réacteur est propriétaire. L’orchestration, c’est une techno propriétaire qui est nativement intégrée avec notre UCaaS, mais qui peut se brancher sur n’importe quelle solution du marché », précise Olivier Marcillaud.

La promesse : déployer un workflow intelligent en quelques minutes pour un cas d’usage simple, ou en quelques heures pour des scénarios plus complexes.

Des cas d’usage concrets pour les PME

Loin des grands centres d’appels, Dstny cible des applications pragmatiques. Deux démonstrations étaient présentées sur le stand : la prise de rendez-vous automatisée pour un garagiste, et un agent de support niveau 0/1 capable d’identifier l’appelant, d’ouvrir un ticket et de traiter les demandes simples.

« Notre raison d’être, c’est de pouvoir apporter des solutions aux TPE et PME qui n’ont pas la structure, la compétence en interne, pour développer ces technologies. On veut leur apporter des technologies embarquées dans le produit », souligne le dirigeant.

Deux modèles pour le channel

Les partenaires disposent de deux approches : une offre clé en main avec des cas d’usage pré-configurés (prise de rendez-vous connectée à Google Agenda ou Microsoft), ou l’accès à la plateforme pour construire eux-mêmes des scénarios personnalisés. Cette seconde option suppose toutefois de maîtriser les techniques de prompting et les fondamentaux de l’IA.

Dstny accompagne déjà quelques partenaires pilotes dans cette montée en compétences, tout en assurant la pédagogie nécessaire auprès des clients finaux sur les questions de souveraineté des données liées aux moteurs de langage américains ou asiatiques.

Avec 1 500 partenaires revendeurs et 80 000 clients en France, Dstny confirme sa position d’acteur majeur de la téléphonie cloud et entend bien capitaliser sur l’IA pour renforcer la valeur apportée à son écosystème.

