En direct d’IT Partners 2026, Olivier Marcillaud, directeur général France de Dstny, dévoile la stratégie de l’opérateur pour intégrer l’IA au cœur des solutions de téléphonie destinées au channel.

L’année 2026 marque un tournant pour Dstny. Au-delà de l’intégration avec Microsoft Teams déjà amorcée l’an dernier, l’opérateur d’origine belge pousse désormais trois axes d’innovation : l’intégration métier (CRM, ERP), l’intégration avec les outils Microsoft, et surtout l’intégration de l’intelligence artificielle dans l’univers de la voix.

Un agent vocal propriétaire, mais agnostique

Dstny a fait le choix de développer sa propre technologie d’agent vocal. Si la première version s’appuie sur Gemini de Google, l’architecture reste volontairement interchangeable. « Le cœur du réacteur est propriétaire. L’orchestration, c’est une techno propriétaire qui est nativement intégrée avec notre UCaaS, mais qui peut se brancher sur n’importe quelle solution du marché », précise Olivier Marcillaud.

La promesse : déployer un workflow intelligent en quelques minutes pour un cas d’usage simple, ou en quelques heures pour des scénarios plus complexes.

Des cas d’usage concrets pour les PME

Loin des grands centres d’appels, Dstny cible des applications pragmatiques. Deux démonstrations étaient présentées sur le stand : la prise de rendez-vous automatisée pour un garagiste, et un agent de support niveau 0/1 capable d’identifier l’appelant, d’ouvrir un ticket et de traiter les demandes simples.

« Notre raison d’être, c’est de pouvoir apporter des solutions aux TPE et PME qui n’ont pas la structure, la compétence en interne, pour développer ces technologies. On veut leur apporter des technologies embarquées dans le produit », souligne le dirigeant.

Deux modèles pour le channel

Les partenaires disposent de deux approches : une offre clé en main avec des cas d’usage pré-configurés (prise de rendez-vous connectée à Google Agenda ou Microsoft), ou l’accès à la plateforme pour construire eux-mêmes des scénarios personnalisés. Cette seconde option suppose toutefois de maîtriser les techniques de prompting et les fondamentaux de l’IA.

Dstny accompagne déjà quelques partenaires pilotes dans cette montée en compétences, tout en assurant la pédagogie nécessaire auprès des clients finaux sur les questions de souveraineté des données liées aux moteurs de langage américains ou asiatiques.

Avec 1 500 partenaires revendeurs et 80 000 clients en France, Dstny confirme sa position d’acteur majeur de la téléphonie cloud et entend bien capitaliser sur l’IA pour renforcer la valeur apportée à son écosystème.

Vidéo réalisée et publiée en partenariat avec la société Dstny

 

Nos lecteurs ont lu ensuite


Dstny en régions pour présenter sa nouvelle offre de communication unifiée dans le Cloud
Ça y est, Dstny (ex-OpenIP) est prêt ! Comme il l’avait annoncé, l’opérateur de services de communication devient éditeur et s’apprête à démarrer la commercialisation de sa propre solution de communication unifiée dans le Cloud : Dstny...

Dstny : accompagner les revendeurs dans l’évolution des communications d’entreprise
Sur le plateau de Channelnews lors du salon IT Partners 2025, Daan De Wever, CEO et fondateur de Dstny, et Olivier Marcillaud, Directeur général de la filiale française, livrent leur analyse des mutations du marché...

Dstny affirme ses ambitions auprès des intégrateurs Microsoft
Dstny, l’un des principaux fournisseurs de solutions de communication d’entreprise, lance un nouveau programme partenaire dédié aux intégrateurs spécialisés dans la mise en œuvre des technologies Microsoft. Cette annonce structurante s’inscrit dans le prolongement du...

Dstny démarre un tour de France partenaires pour accélérer l’adoption de sa solution de communication unifiée
Ce mardi 10 septembre, Dstny inaugure à Aix-en-Provence un tour de France partenaires en cinq étapes. Principale ambition de ce Dstny Business Tour 2024 : promouvoir sa solution MBCaaS, son outil de communication unifiée pour les...

Retour sur les plus importantes acquisitions de l’IT
Suite à des informations qui circulaient depuis quelques temps, Dell a donc racheté EMC, la holding qui rassemblait notamment le spécialiste du stockage EMC², VMWare, RSA et Pivotal. C’est la plus importante acquisition du secteur...