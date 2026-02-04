Avec plus de 300 partenaires actifs en France, Schneider Electric s’appuie sur son écosystème channel pour accompagner la transformation rapide des infrastructures IT. Samuel Mansouri, Responsable Marketing Onduleurs Monophasés & Channel pour Schneider Electric, détaille les moteurs de croissance et priorités du groupe.

Channelnews : Pouvez-vous rappeler en quelques mots le positionnement de votre entreprise et le nombre de partenaires actifs qu’elle adresse en France ?

Samuel Mansouri : Schneider Electric adresse les partenaires IT en tant que constructeur d’infrastructures capables d’héberger les systèmes informatiques. Son offre couvre l’ensemble du spectre, de la protection électrique d’un poste de travail à faible criticité jusqu’à la conception et au déploiement clés en main d’infrastructures de data centers destinées à des applications critiques ou complexes comme l’IA. En France, Schneider Electric s’appuie sur plus de 300 partenaires actifs.

Channelnews : Quel est le produit ou la solution que vous mettez plus particulièrement en avant sur l’édition 2026 d’IT Partners ?

Samuel Mansouri : Acteur majeur du développement des solutions liées à l’IA, en France comme à l’international, Schneider Electric souhaite partager sa vision de l’évolution de l’Edge induite par l’essor de l’intelligence artificielle. À ce titre, notre offre Edge Computing sera mise en avant sur IT Partners 2026 afin d’illustrer notre accompagnement des acteurs IT dans cette transformation.

Channelnews : Quelle a été la dynamique de croissance de votre activité en 2025 et quels en ont été les principaux moteurs ?

Samuel Mansouri : La montée en densité des infrastructures, combinée aux exigences accrues en matière de durabilité, d’innovation et de flexibilité pour répondre à des applications à forte intensité, a fortement soutenu la croissance de l’activité de Schneider Electric en 2025.

Channelnews : Y a-t-il une réalisation sur laquelle votre entreprise s’est particulièrement distinguée au cours de l’année écoulée ?

Samuel Mansouri : Le groupe s’est notamment distinguée par sa réactivité pour accompagner ses partenaires face à la transformation des besoins clients et dans l’adoption de nouveaux systèmes orientés IA. Dans un marché du data center particulièrement exigeant, nos partenaires s’appuient sur la stabilité et l’expertise de Schneider Electric pour mener à bien des projets IT complexes, comme l’a montré 2025.

Channelnews : Parmi les grandes thématiques qui ont marqué 2025, lesquelles ont eu un impact particulier sur votre activité ?

Samuel Mansouri : Concernant l’intelligence artificielle, l’impact a été majeur. L’IA a conduit Schneider Electric à faire évoluer ses offres et ses services afin de répondre à de nouvelles exigences, tout en conservant ses piliers que sont la durabilité, l’innovation, la digitalisation et l’efficacité. L’Edge computing s’inscrit pleinement dans cette dynamique, avec une offre spécifiquement adaptée.

La cybersécurité constitue également un enjeu clé. Elle est indissociable de la durabilité des systèmes, et renforce la proposition de valeur globale de nos offres.

Enfin, la décarbonation de l’économie est un axe structurant. Schneider Electric, régulièrement reconnue comme l’une des entreprises les plus durables au monde, accompagne les opérateurs IT dans la transition énergétique à travers des modèles de data centers plus sobres et plus efficaces. Cela passe notamment par des conceptions bas carbone, des solutions de refroidissement performantes, le monitoring énergétique, la digitalisation via EcoStruxure, le recours aux énergies renouvelables, la décarbonation de la supply chain et des offres favorisant l’économie circulaire.

Channelnews : Quelle croissance anticipez-vous pour votre activité en 2026 ?

Samuel Mansouri : Dans la continuité de la dynamique observée en 2025, la croissance en 2026 devrait rester soutenue, portée par l’évolution des marchés du data center et par l’impact croissant des infrastructures Edge.

Channelnews : Quel est votre chantier prioritaire pour les douze prochains mois ?

Samuel Mansouri : L’optimisation et le développement de nos portefeuilles d’offres constituent une priorité pour répondre à l’évolution du marché IT. En parallèle, Schneider Electric poursuivra l’élargissement de son réseau de partenaires et renforcera son accompagnement dans cette phase de transformation.