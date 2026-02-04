Avec 83 % des entreprises françaises désormais fibrées, la bataille commerciale se déplace vers les usages et la garantie de service. Denis Teissier, directeur marketing communication de Covage, détaille la stratégie de l’opérateur wholesale pour 2026.

La transition cuivre-fibre touche à sa fin. Ce constat, partagé par l’ensemble de la filière télécom, oblige les acteurs du marché à repenser leur proposition de valeur. Pour Covage, filiale du groupe Altitude Telecom spécialisée dans la connectivité B2B wholesale, l’heure est venue de capitaliser sur la qualité de service plutôt que sur la simple promesse d’un accès fibre.

« Aujourd’hui, la différenciation chez nos clients se fait sur les usages, sur ce qu’ils sont capables d’apporter en termes de couche de service », explique Denis Teissier. Un changement de paradigme qui impacte directement les intégrateurs et revendeurs : leur rôle de conseil devient central pour orienter les entreprises vers la bonne technologie — FTTO, FTTH ou mobile — en fonction des applications métier utilisées.

Le SD-WAN confirme sa montée en puissance

Avec une croissance estimée à 20 % entre 2024 et 2025, le marché du SD-WAN s’inscrit désormais comme une composante naturelle des projets de connectivité. Mais l’opérateur met en garde contre une vision trop simpliste de cette technologie : « Ce n’est pas en multipliant des accès de mauvaise qualité qu’on arrive à un service de bonne qualité », rappelle Denis Teissier. Le SD-WAN optimise la bande passante, mais ne dispense pas d’un accès FTTO avec débit garanti pour les applications critiques.

Cap sur les datacenters de proximité

Parmi les annonces pour 2026, Covage prépare une offre de raccordement datacenter qui cible particulièrement les infrastructures régionales. L’opérateur s’appuie sur une étude IFOP révélant que plus de 50 % des entreprises prévoient d’héberger leurs prochains projets dans un datacenter de proximité. Une tendance qui s’inscrit dans la continuité de l’ADN territorial de Covage, présent à travers 20 agences réparties sur l’ensemble du territoire.

L’opérateur annonce également le renforcement de son backbone avec une route express Paris-Lyon-Marseille-Toulouse-Bordeaux-Paris pour réduire la latence, ainsi qu’une option de backup 4G illimité intégrée directement à ses offres fibre — une réponse aux besoins de résilience des PME qui ne peuvent pas mutualiser ce risque sur un parc important.

Retrouvez l’intégralité de cet entretien en vidéo, réalisé en direct du salon IT Partners 2026.

Vidéo réalisée et publiée en partenariat avec la société Covage