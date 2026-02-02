En amont du salon IT Partners 2026, Thomas Bresse, le CEO de BeMSP, explique à Channelnews comment il compte aider les partenaires fournisseurs de services gérés (MSP) à passer d’une maintenance proactive à une gestion prédictive.

Channelnews : Pouvez-vous rappeler en quelques mots le positionnement de votre entreprise et le nombre de partenaires actifs qu’elle adresse en France ?

Thomas Bresse : BeMSP est un intégrateur et distributeur à valeur ajoutée (VAD) spécialisé dans le modèle MSP. Nous sélectionnons rigoureusement des solutions logicielles de cybersécurité, de sauvegarde, de supervision RMM (Remote Monitoring and Management) et d’automatisation des services professionnels (PSA) pour permettre aux prestataires IT de piloter l’infrastructure de leurs clients de manière proactive.

A ce jour, BeMSP accompagne plus de 500 partenaires MSP actifs répartis sur la France, la Belgique et la Suisse.

Channelnews : Quelle est la solution que votre entreprise a choisi de mettre plus particulièrement en avant sur l’édition 2026 d’IT Partners ?

Thomas Bresse : Nous mettons en avant une approche unifiée de la gestion informatique avec l’écosystème Kaseya 365 qui comprend la gestion et la sécurité totale des terminaux, la protection des utilisateurs et une nouveauté majeure qui unifie les opérations métier en incluant Autotask, IT Glue et myITprocess.

Channelnews : En 2024, BeMSP a réalisé une croissance de 25%, à 7,57 M€. Quelle a été la dynamique de croissance de votre activité en 2025 et quels ont été les facteurs de cette dynamique ?

Thomas Bresse : En 2025, la dynamique de BeMSP a été portée par une volonté d’unification et d’anticipation des besoins du marché. Cette croissance s’appuie sur la consolidation via Kaseya 365, un élargissement de notre offre de cybersécurité et l’anticipation de la facturation électronique en développant des connecteurs spécifiques.

Channelnews : Y a-t-il une réalisation sur laquelle votre entreprise s’est particulièrement distinguée au cours de l’année écoulée ?

Thomas Bresse : Le lancement de la communauté Circle BeMSP. Elle combine contenus éducatifs, entraide entre pairs, formations, actualités et événements live dédiés aux MSP. Cette communauté regroupe désormais 1.000 membres.

Channelnews : Quel est votre chantier prioritaire pour les douze prochains mois ?

Thomas Bresse : Face à la pénurie de talents, nous sommes à l’étude d’un nouveau stack logiciel conçu pour aider les MSP à devenir des MIP (Managed Intelligence Provider). Notre priorité absolue est d’accompagner les MSP dans leur transition vers l’IA et l’hyperautomatisation afin de passer d’une maintenance proactive à une gestion prédictive.

Cette interview a été réalisée par e-mail dans le cadre d’un dossier d’actualité « Cap sur IT Partners 2026 » qui présente des grandes tendances 2026 pour le channel IT à travers l’actualité des exposants de l’édition 2026 du salon IT Partners (prévue les 4 et 5 février) auquel Channelnews participe en tant que partenaire.