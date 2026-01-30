ESET souhaite positionner les MSP comme des fournisseurs locaux de services de sécurité managés (MSSP) auprès de leurs clients. Benoit Grunemwald, directeur des affaires publiques d’ESET, donne un aperçu des solutions et services de cybersécurité proposés aux partenaires, en amont du salon IT Partners 2026.

Channelnews : Pouvez-vous rappeler en quelques mots le positionnement de votre entreprise et le nombre de partenaires actifs qu’elle adresse en France ?

Benoit Grunemwald : ESET se spécialise dans la protection des données et des infrastructures informatiques contre les menaces numériques. Nous proposons des solutions et services allant de la protection des postes de travail à la sécurisation des serveurs et des réseaux, ainsi que du renseignement sur la menace (Cyber Threat Intelligence aux SOC et CERT).

En France, nous collaborons activement avec environ 3.500 partenaires.

Channelnews : Quel est la solution que votre entreprise a choisi de mettre plus particulièrement en avant sur l’édition 2026 d’IT Partners ?

Benoit Grunemwald : Nous allons mettre en avant la solution ESET Protect MDR qui comprend les offres Elite, MDR (Managed Detection & Response) et TAM (Technical Account Manager de proximité). Cette suite de services allie des technologies avancées de détection des menaces et une prise en charge proactive pour répondre aux enjeux actuels des entreprises en matière de protection globale contre les cyberattaques. Elle inclut de l’accompagnement personnalisé pour permettre aux entreprises de renforcer leur posture de sécurité sans mobiliser des ressources internes spécialisées.

Channelnews : Quelle a été la dynamique de croissance de votre activité en 2025 et quels ont été les facteurs de cette dynamique ?

Benoit Grunemwald : En 2025, nous avons enregistré une croissance à deux chiffres de notre activité, portée principalement par l’évolution des usages en matière de sécurité des terminaux (Endpoint) vers des solutions plus intégrées et avancées telles que l’XDR (Extended Detection & Response). Cette dynamique s’explique également par l’adoption croissante des services MDR qui offrent une surveillance continue, une détection rapide des menaces et une réponse efficace aux incidents.

Channelnews : Y a-t-il une réalisation sur laquelle votre entreprise s’est particulièrement distinguée au cours de l’année écoulée ?

Benoit Grunemwald : ESET s’est distinguée par le lancement de son offre MDR for MSP, spécialement conçue pour les partenaires Managed Service Providers. Cette innovation leur permet de se positionner comme des fournisseurs locaux de services de sécurité managés (MSSP) auprès de leurs clients, sans nécessiter de disposer en interne d’équipes techniques spécialisées. Ce dispositif rend la cybersécurité avancée plus accessible aux partenaires, tout en leur offrant la possibilité d’élargir leur offre de services et de renforcer leur valeur ajoutée sur le marché.

Channelnews : Quelle croissance de votre activité anticipez-vous en 2026 ?

Benoit Grunemwald : Nous anticipons une continuité de la dynamique observée en 2025.

Channelnews : Quel est votre chantier prioritaire pour les douze prochains mois ?

Benoit Grunemwald : Le lancement d’ESET Open XDR sera une évolution stratégique de notre plateforme vers l’interopérabilité et l’intégration multi-fournisseurs. Cette solution permettra de mutualiser les données provenant de plusieurs sources ou fournisseurs de cybersécurité au sein d’une interface unique et d’optimiser ainsi les capacités de réponse aux incidents.